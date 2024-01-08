Инвестиционный банк США помогает олигарху из РФ, который вел бизнес в Крыму и Мариуполе, - СМИ

Что известно об олигархе

Состояние Сергея Колесникова, который родом из России, но теперь является гражданином Мальты по схеме "золотого паспорта", оценивается в 1,2 миллиарда долларов благодаря бизнесу по производству строительных материалов, соучредителем которого он является.

В отношении Колесникова санкции ввела Польша, а также Украина. Компания Колесникова "Технониколь" занималась строительными проектами в оккупированных Крыму и Мариуполе, а также имела контракты с российскими военными структурами.

Олигарху помогает инвестиционный банк из США

Инвестиционный банк США Morgan Stanley и Allen & Overy, одна из элитных юридических фирм со штаб-квартирой в Лондоне, помогают Колесникову в его попытке завладеть Верблузским нефтяным месторождением, запасы которого составляют 100 млн баррелей нефти в Астрахани на юге России.

"Хотя нет никаких предположений о том, что они нарушили какие-либо законы или правила, их работа на Колесникова иллюстрирует, как компании продолжают работать с олигархами и их предприятиями, получившими прибыль от российской оборонной промышленности и вторжения в Украину, несмотря на международные усилия по изоляции режима Путина и его бенефициаров", - говорится в материале.

Компания Колесникова "Инфлекшн Менеджмент", зарегистрированная на Кипре, является одним из кредиторов Астраханской нефтяной корпорации через кредитную линию на сумму более 70 миллионов долларов США, заключенную в 2012 году с Morgan Stanley.

Allen & Overy, которая сейчас находится в процессе слияния с американской юридической фирмой Shearman & Sterling, объявила в марте 2022 года, что закрывает свой московский офис из-за незаконного и бессмысленного вторжения в Украину и наступившего после этого гуманитарного кризиса.

Как обстоят дела у российских олигархов

В декабре Bloomberg писало, что большая часть российских миллиардеров смогли нарастить свое состояние с начала 2023 года. В общей сложности они увеличились на 38,575 млрд долларов.

Также Кипр пообещал ужесточить контроль над своим финансовым сектором. Причиной этого стала утечка информации о том, что российские олигархи выводили свои активы через страну.

На днях стало известно, что российский олигарх Олег Дерипаска приобрел новый самолет за 36 миллионов долларов. Его купили в обход санкций из-за Казахстана.