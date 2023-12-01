Санкции не влияют? Большинство олигархов из РФ нарастили свои состояния за год, - Bloomberg

Большая часть российских миллиардеров смогли нарастить свои состояния с начала 2023 года. Всего они увеличились на 38,575 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index ("Индекс миллиардеров").

В общий рейтинг, который состоит из 500 миллиардеров, вошло 25 россиян. Состояния только трех из них уменьшились с 1 января 2023 года.

Первая сотня миллиардеров

В первую сотню рейтинга попали шестеро россиян:

Владимир Потанин (47 место);

Леонид Михельсон (52 место);

Вагит Алекперов (62 место);

Владимир Лисин (72 место);

Алишер Усманов (82 место);

Алексей Мордашов (88 место).

Потанин смог увеличить свое состояние на 2,11 млрд долларов. Сейчас оно составляет 30,7 млрд долларов.

Михельсон с 1 января увеличил состояние на 2,71 млрд долларов. Общее - 27,3 млрд долларов.

Алекперов с начала года разбогател на 9,14 млрд долларов. Общее состояние - 24,5 млрд долларов.

Лисин увеличил состояние на 3,07 млрд долларов за год. Общее - 22,9 млрд долларов.

Усманов с начала года обогатился на 1,87 млрд долларов. Общее состояние - 20,3 млрд долларов.

Мордашов смог увеличить состояние на 618 млн долларов. Общее - 19,3 млрд долларов.

Миллиардеры за первой сотней

Ниже первой сотни в рейтинге находятся 19 российских миллиардеров. Примечательно, что и у этих дела шли хорошо. Только у троих из 19 состояния за год уменьшились:

Сулейман Керимов (276 место) - состояние уменьшилось на 650 млн долларов за год. Общее - 8,34 млрд долларов.

Виктор Вексельберг (351 место) - состояние уменьшилось на 44,1 млн долларов за год. Общее - 6,96 млрд долларов.

Вячеслав Кантор (413 место) - за год состояние стало меньше на 277 млн долларов. Общее - 6,09 млрд долларов.

Российские олигархи и война в Украине

Напомним, по данным СМИ, по меньшей мере 82 российских олигарха помогают властям своей страны финансировать войну против Украины.

В частности, они их предприятия производят компоненты для бомб, военную технику, а также оказывают различные услуги для солдат.

К примеру, еще 13 июля выяснилось, что Владимир Лисин (72 место в рейтинге Bloomberg) поставлял на российские оборонные заводы сталь. Ее могли использовать и производители ядерных боеприпасов.