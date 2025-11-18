ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потерям в экономике, - Укркокс

Вторник 18 ноября 2025 12:39
UA EN RU
Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к потерям в экономике, - Укркокс Фото: к чему может привести повышение тарифа на передачу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, которое инициирует "Укрэнерго", приведет к дополнительным потерям коксохимической промышленности на уровне 1,1 млрд грн и будет иметь крайне негативные последствия для отрасли.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в официальном обращении ассоциации "Укркокс" в адрес Нацкомсии по регулированию энергетики (НКРЭКУ).

Учитывая войну, энергетический и логистический кризис и сложную для отрасли конъюнктуру рынка, повышение тарифа на передачу электроэнергии будет иметь крайне негативные последствия для промышленности, отмечают в "Укркоксе".

"Также обращаем ваше внимание на критическое состояние металлургического комплекса, являющегося основным потребителем коксохимической продукции: сейчас ГМК находится в глубоком экономическом кризисе, и не сможет оплачивать увеличенные затраты на нашу продукцию", - отметили в Ассоциации.

В письме подчеркивается, что у самих коксохимических предприятий нет достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрыть растущие затраты на все ресурсы: повышение тарифа повлечет за собой сокращение объемов производства и серьезные экономические проблемы в отрасли.

В то же время анализ расчетов, которые предоставило "Укрэнерго", показывает, что предприятие имеет ресурс для оптимизации расходов, что поможет удержать тарифы от роста, акцентируют в "Укркоксе".

"Включение в тариф 3,8 млрд грн на погашение тела кредитов "Укрэнерго" выглядит экономически необоснованным, особенно в условиях войны. Такой подход существенно повышает расходы промышленных предприятий и ухудшает их конкурентоспособность", - отметили в Ассоциации.

Там считают, что в условиях военных и социально-экономических вызовов целесообразно рассмотреть возможность временной реструктуризации долговых обязательств, и ограничиться выплатой процентов.

В "Укркоксе" подчеркнули, что предприятия Ассоциации находятся в критически сложных условиях из-за боевых действий и разрушения инфраструктуры, а дополнительная тарифная нагрузка - это риск остановки производства и серьезных социально-экономических последствий.

"Учитывая отсутствие объективных оснований для повышения тарифа на передачу электроэнергии, имеющиеся возможности оптимизации расходов и риски неконтролируемого роста тарифов, Укркокс обращается в НКРЭКУ с просьбой не повышать тариф на передачу электроэнергии", - резюмировали в Ассоциации.

Что известно о повышении тарифа на передачу

Как известно, НКРЭКУ на заседании 4 ноября одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

Согласно документу Регулятора, тариф на передачу электроэнергии в 2026 году может возрасти до 786,74 грн/МВт-ч, что на 100,51 грн/МВт-ч или на 14,6% выше действующего в 2025 году.

Ранее в Международной торгово-промышленной палате ICC Ukraine заявили, что повышение тарифа на передачу электроэнергии на 15%, проект которого опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики, необоснованно и будет иметь серьезные последствия для украинской экономики.

В то же время "Укрэнерго" имеет существенный потенциал для оптимизации своих расходов, и это позволяет в перспективе даже снизить тариф с нынешних 686,23 до 650,36 грн/МВт-ч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Авдеевский коксохимический завод Горнометаллургический комплекс Электроэнергия Тарифы
Новости
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского