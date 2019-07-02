Інвестиційний клімат в Україні погіршився

Показник індексу інвестиційної привабливості України, який вимірює Європейська Бізнес Асоціація, знизився до рівня 2016 року. Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

Як зазначається в повідомленні, за результатами нової хвилі опитування за першу половину 2019 року індекс склав 2,85 балів з 5-ти можливих та опинився у негативній площині. Для порівняння, показник попереднього періоду становив 3,07 та демонстрував нейтральне ставлення інвесторів до бізнес-клімату країни.

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Серед позитивних моментів, які спостерігав бізнес за останні півроку, бізнесмени зазначили лібералізацію валютного законодавства, стабільність національної валюти, демократичні президентські вибори, зниження рівня інфляції, продовження діалогу з МВФ.

Однак, до "старих" проблем, як-то корупція, недовіра до судової системи, відтік робочої сили додалася відчутна політична та економічна турбулентність, яка турбує підприємців та змушує вести бізнес в умовах невизначеності, додали в ЄБА.

Результати опитування вказують на відчутне погіршення настроїв бізнесу. Так, під час минулої хвилі опитування кількість незадоволених інвестиційним кліматом складала 40%, зараз їх кількість зросла до 57%.

До того ж, бізнес не поспішає робити оптимістичних передбачень на майбутнє. Так, 54%керівників компаній вагаються, чи буде Україна вигідним ринком для інвестування у найближчі 6 місяців, зазначили автори дослідження.

Нагадаємо, за даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості в II кварталі 2019 року підвищився порівняно з I кварталом року на 1,2 в. п. і становить мінус 5,3%, у переробній промисловості цей показник підвищився на 1,9 в.п. і становить мінус 5,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, очікування бізнесу України щодо ділової активності у I кварталі 2019 року трохи покращилися. Індекс ділових очікувань на наступні 12 місяців становить 119,7% (у попередньому кварталі - 117,3%).