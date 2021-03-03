Інвестиційний клімат в Україні знову потрапив у залежність від судів, - ФГВФО

В Україні створюється небезпечний прецедент, який повністю зруйнує систему пулових продажів проблемних активів, зупинить розрахунки з кредиторами неплатоспроможних банків і завдасть нищівного удару по інвестиційному клімату в Україні.

Зокрема, фонд повідомляє, що сьогодні Північний апеляційний господарський суд розглядає апеляційну скаргу ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит", ПАТ "Дельта Банк", Фонду гарантування вкладів та НБУ на рішення Господарського суду м. Києва від 20.10.2020 у справі №910/5251/20.

Цим рішенням суд визнав недійсними торги, на яких був реалізований найдорожчий за ціною продажу лот - пул кредитів АТ "ДЕЛЬТА БАНК", ПАТ "КБ "НАДРА", АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", частина з яких знаходиться у заставі НБУ.

Ціна продажу лоту склала майже 850 млн грн, що були спрямовані на розрахунки з кредиторами.

"Розгляд цієї справи матиме колосальні наслідки не лише для Фонду гарантування вкладів, а й для кредиторів банків, всіх учасників банківського ринку та держави в цілому. Оскільки суд за позовом ПАТ "Білоцерківська Теплоелектроцентраль" поставив під сумнів загальновизнану у світі практику, що довела свою ефективність, - об`єднання проблемних активів (NPL) в пул. Європейська та світова практика показує, що саме продажі у складі пулів є найефективнішим шляхом реалізації NPL, і лише такі пули привертають увагу професійних гравців", - зазначають в ФГВФО.

Основним активом, включеним до згаданого пулу, стала заборгованість за кредитами ПРАТ "Росава".

Як відомо, "Росава", боржник перед АТ "Банк "Фінанси та Кредит", pа даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на момент продажу розпочала процедуру ліквідації.

"Усі активи, включені до пулу, до того неодноразово виставлялись на торги, спершу вроздріб, потім у складі дрібніших пулів, та оскільки покупців і тоді не було знайдено, були об’єднані у єдиний пул. Тож у разі винесення негативного рішення судом апеляційної інстанції, це фактично зупинить продажі NPL не лише банків, що виводяться з ринку, а й діючих, які мають в портфелі NPL (за даними НБУ, станом на початок 2021 року обсяг NPL у працюючих банках перевищував 40%); зупинить розрахунки з кредиторами банків (як відомо, такі розрахунки здійснюються саме коштом реалізації активів); а у ширшій перспективі підірве довіру потенційних покупців до надійності інвестиційного поля України", - наголошують у фонді.