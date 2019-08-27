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Інвестиції в українську економіку різко сповільнилися

Новини » Економіка    27.08.2019 - 12:57
Інвестиції в українську економіку різко сповільнилися
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Спад інвестицій спостерігався на початку 2019 року

Державна служба статистики України оприлюднила попередні дані щодо капітальних інвестицій за перше півріччя кварталі 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, інвестиції зросли за півріччя на 12,3%, в той час як в першому кварталі спостерігаловся ріст на 17,8%.

Дані Держстату свідчать, що найбільш привабливими для інвестицій були такі галузі, як "Тимчасове розміщення та організація харчування", "Професійна, наукова та технічна діяльність" і "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок".

Зміна капітальних інвестицій за видами економічної діяльності за перше півріччя 2019 року:

Інвестиції в українську економіку різко сповільнилися

Дані: Держстат

Нагадаємо, в травні Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані щодо капітальних інвестицій у 2018 році. За уточненими даними статистичного відомства, інвестиції зросли за рік на 29,0% до 578,7 млрд грн. Раніше повідомлялося про зростання лише на 16,4%.

Таким чином, зростання капітальних інвестицій прискорився в порівнянні з 2017 роком, коли інвестиції зросли на 24,8%. Дані Держстату свідчать, що найбільш привабливими для інвестицій були такі області, як Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок", де вони виросли більш ніж в два рази (122,1%), "Інформація та телекомунікації" (62,5%), "Оптова і роздрібна торгівля" (53,9%).

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