Держстат назвав галузі-лідери із зростання капітальних інвестицій

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше зростання у 2018 році зафіксоване у сфері "мистецтво, спорт, розваги та відпочинок"

Обсяг капітальних інвестицій в економіку України у 2018 році склав 526,3 млрд грн в поточних цінах, що на 16,4% більше ніж за 2017 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, в порівнянні з 2017 роком зростання інвестицій уповільнилося (за 2017 рік капітальні інвестиції збільшилися на 22,1%).

Серед галузей найбільше зростання зафіксоване у сфері "мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" - 85,8%. У той же час у галузі "діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування" інвестиції скоротилися на 22,2%.

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2018 рік, зміна у відсотках до попереднього року

Дані: www.ukrstat.gov.ua

Інвестиції в матеріальні активи за 2018 рік складали 93,0% від всіх інвестицій. Зокрема інвестиції в житлові будівлі склали 10,1%, нежитлові будівлі - 14,7%, інженерні споруди - 19,4%, машини, обладнання та інвентар - 33,1%, транспортні засоби - 12,1%, земля - 0,3%, довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва 0,7%, інші матеріальні активи - 2,9%.

Інвестиції в нематеріальні активи складали 6,7%, з них програмне забезпечення та бази даних - 2,0%, програмне забезпечення та бази даних - 4,1%.

Нагадаємо, ціни виробників промислової продукції у 2018 році зросли на 14,2%. Таким чином, річне зростання оптових цін стало мінімальним з 2013 року. За даними Держстату, у 2014 році ціни зросли на 17,1%, у 2015 році - на 36,0%, у 2016 році - на 20,5%, у 2017 році 26,4%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату у промисловості не змінився в порівнянні з IV кварталом 2018 року і склав плюс 0,9%.