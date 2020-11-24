Інвестиції в економіку України впали на третину

Капітальні інвестиції в економіку України за січень-вересень 2020 року склали 268 млрд грн. Це на 35,4% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях.

Найменше падіння було у сферах "Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" - 9,6%, "Фінансова та страхова діяльність" - 10,9%, "Інформація та телекомунікації" - 13,8%.

Падіння інвестицій у промисловість склало 38,1%, у сільське господарство - 43,4%, у будівництво 34,5%.

У "Охорону здоров'я та надання соціальної допомоги" інвестиції впали на 47,4%, в "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" - на 67,0%, в "Освіту" - на 40,1%.

Нагадаємо, капітальні інвестиції в економіку України у першому півріччі 2020 року склали 163,8 млрд грн. Це на 34,9% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація, половина (48%) іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України зменшується, 42% не бачать істотних змін. Тільки 9% опитаних інвесторів бачать поліпшення.