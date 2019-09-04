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Компанія Хомутинніка придбала акції Beyond Meat

Новини » Економіка    04.09.2019 - 18:18
Компанія Хомутинніка придбала акції Beyond Meat
Фото: Віталій Хомутиннік (з відкритих джерел)

Наразі капіталізація великого виробника штучного м’яса складає 8,68 млрд доларів

Компанія Віталія Хомутинніка Cascade Investment Fund в ході IPO придбала акції Beyond Meat. Про це Хомутиннік написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Investory News.

“Cascade Investment Fund купив акції Beyond Meat при IPO, мої аналітики повірили в цей тренд і ідею”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у травні 2019 року Beyond Meat, один з основних виробників замінників м’яса, провів IPO. За два з половиною місяці вартість акцій виробника зросла на 800% - з 25 до 200 доларів, а її капіталізація перевищила вартість ресторанних мереж Shake Shack, Wendy і безлічі інших галузевих компаній. На кінець липня вона сягала понад 13,2 млрд доларів.

Зазначається, що вже наприкінці липня виробник штучного м’яса заявив про вторинне розміщення 3,25 млн нових акцій за ціною 160 доларів за акцію, що становить 18,58% дисконту до ціни закриття акцій, та принесе компанії 520 млн доларів.

Зараз капіталізація Beyond Meat складає 8,68 млрд доларів. За 10 років існування стартап зібрав 122 млн доларів інвестицій.

Компанія Хомутинніка придбала акції Beyond Meat

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Новини України Виталий Хомутынник
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