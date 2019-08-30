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Хомутиннік очолив інвестиційний фонд Cascade

Новини » Політика    30.08.2019 - 14:23
Хомутиннік очолив інвестиційний фонд Cascade
Фото: Віталій Хомутиннік (з відкритих джерел)

Хомутиннік буде займатися громадською діяльністю та бізнесом

Віталій Хомутинник очолив інвестиційний фонд Cascade, де він раніше був бенефіціаром. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Закінчився важливий етап у моєму житті в якості політика. Далі я буду займатися громадською діяльністю та бізнесом, з сьогоднішнього дня очолю інвестиційний фонд Cascade", - написав Хомутиннік.

Він також прокоментував перше засідання нового парламенту.

"Коли я в 2002 році вперше обрався по мажоритарному округу від міста Макіївки, то був наймолодшим депутатом парламенту. Тоді мені здавалося, що повинно пройти мінімум років сорок поки я стану однолітком з керівництвом країни. Сьогодні президенту, голові парламенту та прем'єру плюс-мінус 40 років, як і більшості депутатів. І молодість - це їх головна відмінність від всіх попередників - не тільки в плані життєвої енергії, але і кругозору, інтересів, підходів. Сподіваюся, нова політична команда влада використовує цю свою сильну сторону по максимуму", - уточнив він.

Хомутиннік очолив інвестиційний фонд Cascade

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