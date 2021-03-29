Через інцидент з "Інтерсіті" під Запоріжжям затримуються потяги: список

Рух поїздів між Запоріжжям і Дніпром відновлено після того, як поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок . Однак сім поїздів затримуються.

"Зазначені вище рейси будуть слідувати стандартним маршрутом, але з уповільненням швидкості. Просимо пасажирів з розумінням поставитись до ситуації, а також безкоштовно скористатися залами підвищеної комфортності на вокзалах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, із запізненням на орієнтовно 1-2 години пройдуть поїзда:

Так, затримується поїзд №731 Запоріжжя-Київ. Він випливає із затримкою орієнтовно до 4-5 годин.

Нагадаємо, сьогодні вдень шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.

"Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.