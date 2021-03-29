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Через інцидент з "Інтерсіті" під Запоріжжям затримуються потяги: список

Новость на русском → Запоріжжя, Понеділок 29 березня 2021 20:40
Через інцидент з "Інтерсіті" під Запоріжжям затримуються потяги: список Фото: Інтерсіті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рух поїздів між Запоріжжям і Дніпром відновлено після того, як поїзд "Інтерсіті" зійшов з рейок. Однак сім поїздів затримуються.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Так, затримується поїзд №731 Запоріжжя-Київ. Він випливає із затримкою орієнтовно до 4-5 годин.

Крім того, із запізненням на орієнтовно 1-2 години пройдуть поїзда:

  • №070 Маріуполь - Львів;
  • №738 Запоріжжя - Київ;
  • №012 Новоолексіївка - Київ;
  • №010 Маріуполь - Київ;
  • №116 Бердянськ - Київ;
  • №088 Новоолексіївка - Ковель.

"Зазначені вище рейси будуть слідувати стандартним маршрутом, але з уповільненням швидкості. Просимо пасажирів з розумінням поставитись до ситуації, а також безкоштовно скористатися залами підвищеної комфортності на вокзалах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вдень шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів, обійшлося без постраждалих.

"Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з рейками щось не так.

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