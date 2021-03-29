Из-за инцидента с "Интерсити" под Запорожьем задерживаются поезда: список

Движение поездов между Запорожьем и Днепром восстановлено после того, как поезд "Интерсити" сошел с рельсов . Однако семь поездов задерживаются.

"Указанные выше рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах", - говорится в сообщении.

Кроме того, с опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда:

Так, задерживается поезд №731 Запорожье-Киев. Он следует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов.

Напомним, сегодня днем шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров, обошлось без пострадавших.

"Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.