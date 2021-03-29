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Из-за инцидента с "Интерсити" под Запорожьем задерживаются поезда: список

Новина українською → Запорожье, Понедельник 29 марта 2021 20:40
Из-за инцидента с "Интерсити" под Запорожьем задерживаются поезда: список Фото: Интерсити (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Движение поездов между Запорожьем и Днепром восстановлено после того, как поезд "Интерсити" сошел с рельсов. Однако семь поездов задерживаются.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныцы.

Так, задерживается поезд №731 Запорожье-Киев. Он следует с задержкой ориентировочно до 4-5 часов.

Кроме того, с опозданием на ориентировочно 1-2 часа проследуют поезда:

  • №070 Мариуполь - Львов;
  • №738 Запорожье - Киев;
  • №012 Новоалексеевка - Киев;
  • №010 Мариуполь - Киев;
  • №116 Бердянск - Киев;
  • №088 Новоалексеевка - Ковель.

"Указанные выше рейсы будут следовать стандартному маршруту, но с замедлением по скорости. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации, а также бесплатно воспользоваться залами повышенной комфортности на вокзалах", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня днем шесть из девяти вагонов поезда Киев-Запорожье сошли с рельсов за 50 километров до конечной станции. В поезде находились почти 90 пассажиров, обошлось без пострадавших.

"Интерсити" мог сойти с рельсов из-за проблем с путями. Машинисту пришлось экстренно тормозить, когда он заметил, что с рельсами что-то не так.

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