Інцидент з пам'ятником Шолом-Алейхему отримав додаткову кваліфікацію

Фото: пам'ятник Шолом-Алейхему (facebook.com)

Осквернення розглядають як дискримінацію на ґрунті національної приналежності

Осквернення пам'ятника Шолом-Алейхему нацистською свастикою додатково кваліфікували як дискримінацію. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що зараз на місці інциденту знаходяться комунальні служби, які стирають написи з поверхні пам'ятника.

"Також слідчі додатково кваліфікували подію по 1 ч. ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п'яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з’ясовують обставини пошкодження пам’ятника на столичному Печерську Правоохоронці з’ясовують обставини пошкодження пам’ятника на столичному Печерську (ОНОВЛЕНО, ДОДАНО ВІДЕОКОМЕНТАР) За фактом події розпочато кримінальне провадження. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення. До столичної поліції звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі із повідомленням про те, що протягом ночі невідомі обмалювали фарбою пам’ятник. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та задокументувала подію. На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули споруду та прилеглу територію. Окрім того, правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років обмеження волі. Вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення. ОНОВЛЕНО: На місце події перебувають комунальні служби для ліквідації написів з поверхні пам’ятника. Також слідчі додатково кваліфікували подію за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років обмеження волі. Відділ комунікації поліції Києва Оксана Тищенко Посилання на сайт: https://bit.ly/2XKTDnM Національна поліція України Печерське Управління Поліції Tyshchenko Oksana #поліція #Київ #новини #хуліганство Опубліковано Поліція Києва Понеділок, 25 листопада 2019 р.

Зазначимо, на інцидент відреагував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Антисемітський акт щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий і вимагає оперативного розслідування. Виконавець повинен бути притягнутий до відповідальності", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція почала кримінальне провадження за фактом пошкодження пам'ятника єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Спочатку інцидент було кваліфіковано як хуліганство.