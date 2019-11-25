Инцидент с памятником Шолом-Алейхему получил дополнительную квалификацию

Осквернение рассматривают как дискриминацию на почве национальной принадлежности
Осквернение памятника Шолом-Алейхему нацистской свастикой дополнительно квалифицировали как дискриминацию. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.
Сообщается, что сейчас на месте инцидента находятся коммунальные службы, которые стирают надписи с поверхности памятника.
"Также следователи дополнительно квалифицировали событие по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Правоохоронці з’ясовують обставини пошкодження пам’ятника на столичному Печерську
Правоохоронці з’ясовують обставини пошкодження пам’ятника на столичному Печерську (ОНОВЛЕНО, ДОДАНО ВІДЕОКОМЕНТАР) За фактом події розпочато кримінальне провадження. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення. До столичної поліції звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі із повідомленням про те, що протягом ночі невідомі обмалювали фарбою пам’ятник. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та задокументувала подію. На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули споруду та прилеглу територію. Окрім того, правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років обмеження волі. Вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення. ОНОВЛЕНО: На місце події перебувають комунальні служби для ліквідації написів з поверхні пам’ятника. Також слідчі додатково кваліфікували подію за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років обмеження волі. Відділ комунікації поліції Києва Оксана Тищенко Посилання на сайт: https://bit.ly/2XKTDnM Національна поліція України Печерське Управління Поліції Tyshchenko Oksana #поліція #Київ #новини #хуліганствоОпубліковано Поліція Києва Понеділок, 25 листопада 2019 р.
Отметим, на инцидент отреагировал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
"Антисемитский акт в отношении памятника Шолом-Алейхему в Киеве отвратителен, ужасен и требует оперативного расследования. Исполнитель должен быть привлечен к ответственности", - написал он в Twitter.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство по факту повреждения памятника еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Изначально инцидент был квалифицирован как хулиганство.