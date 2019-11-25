Инцидент с памятником Шолом-Алейхему получил дополнительную квалификацию

Правоохоронці з’ясовують обставини пошкодження пам’ятника на столичному Печерську (ОНОВЛЕНО, ДОДАНО ВІДЕОКОМЕНТАР) За фактом події розпочато кримінальне провадження. Зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення. До столичної поліції звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі із повідомленням про те, що протягом ночі невідомі обмалювали фарбою пам’ятник. На виклик виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та задокументувала подію. На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули споруду та прилеглу територію. Окрім того, правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження. Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років обмеження волі. Вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення. ОНОВЛЕНО: На місце події перебувають комунальні служби для ліквідації написів з поверхні пам’ятника. Також слідчі додатково кваліфікували подію за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’яти років обмеження волі. Відділ комунікації поліції Києва Оксана Тищенко Посилання на сайт: https://bit.ly/2XKTDnM Національна поліція України Печерське Управління Поліції Tyshchenko Oksana #поліція #Київ #новини #хуліганство