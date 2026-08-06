Инцидент с дроном возле украинского самолета в Германии: появились новые детали

В Германии сообщили новые детали по поводу инцидента с дроном, начиненным взрывчаткой, возле украинского самолета в аэропорту Лейпцига. Идут поиски обломков возможного второго беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MDR.de и пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что инцидент со дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига означает "новый уровень опасности" для страны и рассматривается как "сценарий гибридной угрозы".
По его словам, идет работа над соответствующими средствами защиты от дронов, чтобы обеспечить готовность к новым атакам.
Министр подчеркнул, что инцидент с дроном был совершен "профессионалами".
По его словам, стоящие за этим инцидентом лица должны обладать высоким уровнем технических знаний и опытом работы со взрывчатыми веществами. Это свидетельствует против "любительского подхода".
"Случаи обнаружения дронов и угрозы с их стороны, в частности в гибридном контексте, нам уже известны из прошлого. То, что дрон, вооруженный взрывчаткой, оказался в аэропорту, является новым сценарием", - добавил Добриндт.
Он отметил, что все спекуляции, которые сейчас ведутся по взрывчатым веществам, конструкции, самому дрону, его происхождению и тому, кто за этим стоит, - теперь часть расследования.
В то же время, министр внутренних дел немецкой земли Саксония Армин Шустер заявил, что в аэропорту Лейпцига продолжаются поиски обломков возможного второго дрона.
В МИДе отметили, что, по полученной информации, в результате инцидента никто не пострадал, а самолеты украинской компании не повреждены.
Центральное подразделение по противодействию экстремизму Саксонии при Генеральной прокуратуре Дрездена и Полицейский центр по борьбе с терроризмом и экстремизмом Государственного уголовного управления Саксонии взяли на себя расследование.
Дипломаты и консулы посольства Украины в Германии находятся в связи с немецкими правоохранительными органами и представителями компании "Антонов", ожидает дальнейшую информацию о расследовании обстоятельств инцидента.
Напомним, в ночь на 5 августа работу аэропорта Лейпцига временно приостановили после обнаружения у взлетной полосы подозрительного предмета недалеко от украинского грузового самолета Ан-124.
По данным СМИ, им оказался модифицированный дрон, который мог нести взрывчатку. Из-за инцидента несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты.
Немецкие следователи проверяют возможную причастность России к инциденту с дроном, который был найден возле украинского самолета.