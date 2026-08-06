Інцидент з дроном біля українського літака у Німеччині: з'явилися нові деталі

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що інцидент із дроном з вибухівкою в аеропорту Лейпцига означає "новий рівень небезпеки" для країни і розглядається як "сценарій гібридної загрози".

За його словами, триває робота над відповідними засобами захисту від дронів, щоб забезпечити готовність до нових атак.

Міністр наголосив, що інцидент з дроном було здійснено "професіоналами".

За його словами, особи, які стоять за цим інцидентом, повинні володіти високим рівнем технічних знань та досвідом роботи з вибуховими речовинами. Це свідчить проти "аматорського підходу".

"Випадки виявлення дронів та загрози з їхнього боку, зокрема в гібридному контексті, нам вже відомі з минулого. Те, що дрон, озброєний вибухівкою, опинився в аеропорту, є новим сценарієм", - додав Добріндт.

Він зазначив, що усі спекуляції, що зараз точаться щодо вибухових речовин, конструкції, самого дрона, його походження та того, хто за цим стоїть, - тепер є частиною розслідування.

Водночас міністр внутрішніх справ німецької землі Саксонія Армін Шустер заявив, що в аеропорту Лейпцига тривають пошуки уламків можливого другого дрона.

Коментар МЗС України

У МЗС зазначили, що, за отриманою інформацією, у результаті інциденту ніхто не постраждав, а літаки української компанії не ушкоджені.

Центральний підрозділ із протидії екстремізму Саксонії при Генеральній прокуратурі Дрездена та Поліцейський центр боротьби з тероризмом і екстремізмом Державного кримінального управління Саксонії взяли на себе розслідування.

Дипломати та консули посольства України в Німеччині перебувають на звʼязку з німецькими правоохоронними органами та представниками компанії "Антонов", очікує на подальшу інформацію щодо розслідування обставин інциденту.