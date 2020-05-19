Під офісом Гордона влаштували акцію після інтерв'ю з Гіркіним

Фото: офіс Гордона (facebook.com/rok.org.ua)

Активісти вимагають відкрити кримінальне провадження

Біля офісу видання "Гордон", власником якого є Дмитро Гордон, відбулася акція протесту. Причиною його стала публікація інтерв'ю колишнього очільника бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Рух опору капітуляції" та hromadske.

Активісти озвучили вимогу Службі безпеки України, аби були порушені кримінальні справи після інтерв’ю Гіркіна, а також після попереднього інтерв'ю Гордона - із Наталією Поклонською.

Зокрема, проти фігурантів інтерв'ю вимагається відкрити кримінальні провадження за наступними статтями Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 256 ч.1 (сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їхньої злочинної діяльності), 258-2 та ч. 1 ст. 258-3 (інше сприяння діяльності терористичній організації).

"24 травня під час акції "СтопРеванш" ми обов’язково поцікавимось, чи відкриті кримінальні справи і як триває розслідування", - зазначили активісти.

За інформацією hromadske, до офісу Гордона прийшли близько 100 активістів.

Після цього Гордон записав відеозвернення, у якому пояснив мету запису таких інтерв'ю. Зокрема, він зазначив, що спілкування із Поклонською та Гіркіним він провів "у співдружності з українськими спецслужбами".

"Ці інтерв’ю ніколи ніхто не робив і в Україні ніколи ніхто не опитував ані Поклонську, ані Гіркіна щодо зради та злочинів, які були скоєні за участі цих людей на території України. Сьогодні флешки з матеріалами цих інтерв’ю перебувають у Гаазі, і ці свідчення Поклонської та Гіркіна стануть одними з основних свідчень у судовому процесі у справі про анексію Криму та розв’язування війни на Донбасі", - пояснив Гордон.

Нагадаємо, 18 травня було опубліковане інтерв'ю Дмитра Гордона із Ігорем Гіркіним - колишнім очільником бойовиків "ДНР". СБУ сказала, що "вивчить ситуацію".

Перед цим у Гордона вийшло інтерв'ю із Наталією Поклонською, котра після анексії півострова стала російським прокурором Криму, а згодом - депутатом Держдуми Росії.

Автор: Виталия Мазур