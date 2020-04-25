З інтервалом в 5-14 днів: у Зеленського розповіли, як будуть пом'якшувати карантин

Карантин в Україні буде триматися до моменту, коли пік захворюваності коронавірусом буде пройдено. Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

Устенко зазначив, що у Офісу президента є бачення ситуації і що вона керована.

"Ми перебуваємо у вкрай важкій ситуації. У президента країни, у його офісу є чітке розуміння того, як має рухатися ситуація. Ситуація керована і це не катастрофа. Питання як виходити з кризи. Зрозумійте, це не просто коронакриза, це економічна криза. Українська економіка в базовому сценарії, який представляє Кабмін - мінус 5% на цей рік", - заявив Устенко.

За його словами, половина заробітчан, які повернулися, вже не зможуть працювати за межами країни. Тому при виході з карантину найбільш важливим стане відновлення роботи малого і середнього бізнесу, який допоможе перемогти безробіття.

"Перше: ми перебуваємо у періоді карантину. Він довго триматися не може, це теж очевидно, тому що ми - слабка економіка... Малий і середній бізнес зараз важливий не тому, що це доходи в держбюджет. Малий бізнес - це робочі місця. Ось чому в логіці президента рух буде йти наступним чином: як тільки країна піднімається на пік і ми починаємо спускатися (з захворюваності, - ред.) моментально йдуть заходи послаблення. Не для того, щоб відновити економічне зростання, а повернути країну на відновну траєкторію", - сказав радник президента.

Він зазначив, що влада тримає карантин до піку, а після того, як пік буде пройдено - почнуться заходи пом'якшення.

"Кожна міра пом'якшення буде йти з проміжком в 5-14 днів, щоб не пішла вгору знову захворюваність і не розрахуватися життями людей; 5-14 днів - пом'якшення, якщо все нормально - подальше пом'якшення", - резюмував Устенко.

Нагадаємо, згідно з планом Кабміну, зняття обмежень може початися вже 11 травня за умови, що 10 днів поспіль число нових випадків коронавіруса не буде перевищувати 5%. У цьому випадку, планується відкриття парків, лісопарків та прибережних зон, салонів краси, буде дозволена оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами.

Крім того, з 11 травня почнуть працювати кав'ярні, але тільки на винос. Також почнуть роботу автомийки, веломагазини, велопрокат, нотаріуси, адвокати та аудитори.