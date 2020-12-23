Інтерпол став на бік Вовка в закритій справі "Роттердам+", - адвокат

Фото: Дмитро Вовк (УНІАН)

Інтерпол заблокував запит на оголошення колишнього глави НКРЕКП Дмитра Вовка в міжнародний розшук через вже закриту прокуратурою справу "Роттердам+".

Про це повідомила його адвокат Ірина Одинець.

"Антимонопольний комітет України, днями і зовсім закрив своє розслідування про можливі порушення регулятора НКРЕКП. І "вишенька на торті" - Інтерполом був заблокований запит на оголошення екс-глави НКРЕКП в міжнародний розшук", - повідомила адвокат.

Таке рішення міжнародної організації Інтерполу, за словами адвоката, було цілком очікуваним, після вирішення низки державних органів, які визнали відсутність складу злочину.

"27 серпня 2020 року, прокурор САП через 3,5 року розслідування закрив справу у зв'язку з тим, що в ході досудового розслідування не отримано належних доказів, що підтверджують пряму шкоду або збиток. А отримана фінальна комплексна експертиза СБУ, на яку так розраховував НАБУ, зовсім не підтвердила наявність збитків від дії формули "Роттердам+". Незабаром рішення прокурора підтвердив і Офіс генерального прокурора", - повідомила Одинець.

Також рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття справи визнане законним і обґрунтованим також у Вищому антикорупційному суді, рішення якого набрало чинності.

Нагадаємо, 18 грудня АМКУ закрив справу "Роттердам+". Комітет постановив, що формула не завдала збитків та не могла давати одним учасникам ринку преференцій над іншими.

Формула "Роттердам+", за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

З 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі "Роттердам+", за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.

Рішення суду про законність закриття справи набрало чинності з 17 листопада 2020 року.