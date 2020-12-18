АМКУ вслід за САП, ВАКС і Офісом генпрокурора закрив справу "Роттердам+"

Фото: АМКУ (РБК-Україна)

Антимонопольний комітет (АМКУ) закрив розслідування стосовно формули "Роттердам+" у зв’язку з відсутністю порушень.

Відповідне рішення АМКУ прийняв 18 грудня, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Закрити розслідування через відсутність порушень законодавства у діях Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг", - повідомили в АМКУ.

Розслідування справи тривало понад 1,5 років і стосувалося обставин затвердження формули визначення ринкової вартості вугілля "Роттердам+".

Розслідування АМКУ було розпочато в травні 2019 року на підставі звернення Національного антикорупційного бюро. Комітет прийшов до висновку, що формула "Роттердам+" не мала жодного негативного впливу на стан конкуренції на енергетичному ринку.

Раніше повідомлялося, що формула "Роттердам+" була прийнята в березні 2016 року на виконання рекомендацій Антимонопольного комітету, який ще у 2015 році зобов’язав НКРЕКП відійти від ручного визначення цін на вугілля і запровадити прозору європейську методологію.

Нагадаємо, формула "Роттердам+", за якою розраховувалася об’єктивна ринкова ціна на енергетичне вугілля, діяла з травня 2016 по червень 2019 року. Вона автоматично втратила чинність з запуском ринку електричної енергії. Після того як формула припинила дію, ціни на вугілля та електроенергію для промислових споживачів підвищилися.

З 2017 по 2020 рік НАБУ проводило розслідування у справі "Роттердам+", за результатами якого не було встановлено ні доказів правопорушення, ні шкоди від дії формули, через що 27 серпня 2020 року прокуратура закрила справу.

У вересні 2020 року рішення прокуратури про закриття справи підтвердив Офіс генерального прокурора та Вищий антикорупційний суд.

Рішення суду про законність закриття справи набрало чинності з 17 листопада 2020 року.