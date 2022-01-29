Інтерпол відмовив Росії в розшуку українського режисера Лавренчука

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) відмовила Росії в розшуку українського театрального режисера Євгена Лавренчука. У грудні його затримували в Італії на вимогу російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, Національна поліція звернулася в Інтерпол, щоб з'ясувати правомірність використання Росією інформаційної системи Інтерполу, в результаті чого був затриманий Лавренчук. Денісова зазначила, що згідно з відповіддю Нацполіції, дані Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом російського бюро, були видалені через невідповідність положенням ст.3 Статуту. Це означає, що Лавренчука переслідують з політичних мотивів.