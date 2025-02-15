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Интерпол опубликовал "красное уведомление" в отношении экс-лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка

Суббота 15 февраля 2025 19:21
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Интерпол опубликовал "красное уведомление" в отношении экс-лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка Фото: Владимир Плахотнюк (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Интерпол опубликовал "красное уведомление" о розыске беглого молдавского олигарха, бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Его подозревают в мошенничестве.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Веронику Драгалину.

Как сказано в сообщении, Плахотнюк находится в международном розыске по обвинению в создании преступной организации, мошенничестве, отмывании денег, а также злоупотреблении властью и положением.

"Если вы владеете какой-либо информацией, пожалуйста, свяжитесь с полицией", - говорится в объявлении.
На зображенні може бути: 1 особа та текст «PLAHOTNIUC, VLADIMIR Wanted WantedbyMoldova by Moldova ግጫ F S INTERPOL RED NOTICE Identity particulars Family naTe PLAHOTNIUC Forename VLADIMIR Gender Male Date Dateofbirth of birth 01/01/1966 (59 years old) Place of birth Pitusca village, Calarasi district, Moldova»

Кто такой Плахотнюк

Владимир Плахотнюк - молдавский олигарх, бывший политик и бизнесмен, который играл ключевую роль в политической жизни Молдовы в 2010-х годах. Он был лидером Демократической партии и фактически контролировал правительство и государственные институты страны. Его влияние распространялось на судебную систему, правоохранительные органы и медиа, что позволяло ему осуществлять значительное политическое давление на оппонентов.

В 2019 году после смены власти в Молдове Плахотнюк покинул страну, сбежав за границу, когда против него начали расследование по обвинению в коррупции, мошенничестве и отмывании денег. Его связывают с так называемой "кражей века" - похищением более миллиарда долларов из молдавских банков.

Власти Молдовы, а также международные партнеры неоднократно заявляли о необходимости его привлечения к ответственности.

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