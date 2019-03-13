Інтерпол оголосив в розшук брата Каськіва

Каськіву присвоїли "червону картку"

Интерпол объявил в розыск Александра Каськива, брата бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива, с целью задержания и последующей экстрадиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слово и Дело".

Как отмечается, Александру Каськиву присвоили "красную карточку" (преступление, за которое разыскивается подозреваемый, является преступлением в большинстве стран мира, наказание - не менее 2 лет лишения свободы, - ред.), о чем проинформировали страны-подписанты Европейской конвенции о выдаче правонарушителей.

Как известно, детективы НАБУ установили, что ряд лиц, в том числе бывшие чиновники Госинвестпроекта и государственного предприятия "Государственная инвестиционная компания", злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа между Госинвесткомпанией, ООО "ТД "Борисфен" и ООО "Боржава резорт" для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022"

После получения средств, эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, с самого начала не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета оффшорных компаний, подконтрольных чиновникам Госинвестпроекта. В результате такой схемы государству нанесли ущерб на 259,2 миллиона гривен.

РБК-Украина писало, что Соломенский районный суд Киева заочно арестовал Александра Каськива, брата экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива.

Отметим, что Александр Каськив подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (Виды соучастников), ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.