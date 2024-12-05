Интернета в некоторых поездах "Укрзализныци" стало больше: кто и как может воспользоваться

"Укрзализныця" вдвое увеличила лимиты интернета для пассажиров в некоторых поездах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.
В "Укрзализныце" рассказали, что вдвое увеличили лимиты интернета в поездах:
Уточняется, что теперь пользователям в поездах доступно бесплатно 2 Гб трафика - на скорости 10 Мб/с.
"Поэтому во время путешествий не теряйте ни минуты времени - общайтесь с близкими, побратимами, коллегами, партнерами, продолжая движение по расписанию", - добавили в УЗ.
Согласно информации "Укрзализныци", с момента запуска Wi-Fi в "Интерсити" им уже воспользовались 750 тысяч пассажиров.
"Фактически каждый второй пассажир скоростных поездов", - отметили в компании.
При этом общий объем трафика на борту превысил 2,3 петабайта.
В УЗ рассказали также, что наиболее активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам:
Там к интернету подключаются в среднем 66% пассажиров каждого рейса.
Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что после длительного процесса по настройке и тестированию "Укрзализныця" запустила бесплатный Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+".
В компании объяснили, что каждому путешественнику гарантируется 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с. В то же время в УЗ отметили, что услуга является бесплатной, пока продолжается опытная эксплуатация.
Читайте также, в каких именно поездах УЗ есть Wi-Fi и как им воспользоваться.
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