Интернета в некоторых поездах "Укрзализныци" стало больше: кто и как может воспользоваться

В каких поездах УЗ увеличены лимиты интернета

В "Укрзализныце" рассказали, что вдвое увеличили лимиты интернета в поездах:

"Интерсити"

"Интерсити+"

Уточняется, что теперь пользователям в поездах доступно бесплатно 2 Гб трафика - на скорости 10 Мб/с.

"Поэтому во время путешествий не теряйте ни минуты времени - общайтесь с близкими, побратимами, коллегами, партнерами, продолжая движение по расписанию", - добавили в УЗ.

На каких маршрутах самые активные пользователи

Согласно информации "Укрзализныци", с момента запуска Wi-Fi в "Интерсити" им уже воспользовались 750 тысяч пассажиров.

"Фактически каждый второй пассажир скоростных поездов", - отметили в компании.

При этом общий объем трафика на борту превысил 2,3 петабайта.

В УЗ рассказали также, что наиболее активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам:

№⁠⁠741/742 "Киев - Львов"

№777/778 "Киев - Львов"

Там к интернету подключаются в среднем 66% пассажиров каждого рейса.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)