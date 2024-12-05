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Интернета в некоторых поездах "Укрзализныци" стало больше: кто и как может воспользоваться

"Укрзализныця" увеличила лимиты интернета для пассажиров (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

"Укрзализныця" вдвое увеличила лимиты интернета для пассажиров в некоторых поездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Facebook.

В каких поездах УЗ увеличены лимиты интернета

В "Укрзализныце" рассказали, что вдвое увеличили лимиты интернета в поездах:

  • "Интерсити"
  • "Интерсити+"

Уточняется, что теперь пользователям в поездах доступно бесплатно 2 Гб трафика - на скорости 10 Мб/с.

"Поэтому во время путешествий не теряйте ни минуты времени - общайтесь с близкими, побратимами, коллегами, партнерами, продолжая движение по расписанию", - добавили в УЗ.

На каких маршрутах самые активные пользователи

Согласно информации "Укрзализныци", с момента запуска Wi-Fi в "Интерсити" им уже воспользовались 750 тысяч пассажиров.

"Фактически каждый второй пассажир скоростных поездов", - отметили в компании.

При этом общий объем трафика на борту превысил 2,3 петабайта.

В УЗ рассказали также, что наиболее активные пользователи Wi-Fi ездят по маршрутам:

  • №⁠⁠741/742 "Киев - Львов"
  • №777/778 "Киев - Львов"

Там к интернету подключаются в среднем 66% пассажиров каждого рейса.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Wi-Fi в поездах УЗ

Напомним, в сентябре 2024 года стало известно, что после длительного процесса по настройке и тестированию "Укрзализныця" запустила бесплатный Wi-Fi в поездах "Интерсити" и "Интерсити+".

В компании объяснили, что каждому путешественнику гарантируется 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с. В то же время в УЗ отметили, что услуга является бесплатной, пока продолжается опытная эксплуатация.

Читайте также, в каких именно поездах УЗ есть Wi-Fi и как им воспользоваться.

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