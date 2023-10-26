Интернет будет даже при блекауте: для Киева разработают карту провайдеров

Минцифра и общественная организация "ЛУН Город" подписали меморандум о сотрудничестве. Они работают над картой провайдеров, которые могут обеспечить пользователей интернетом до 72 часов во время обесточиваний.

Как это будет работать?

Украинцы смогут проверить, предоставляет ли их провайдер такой интернет. Они также могут выбрать ближайшего провайдера и подать заявку на подключение. Это позволит оставаться онлайн даже во время длительных обесточиваний.

Также это поможет не перегружать мобильные сети. Ведь чем больше людей будут подключены к Wi-Fi, тем дольше будет оставаться стабильная мобильная связь.

В ближайшее время карта будет доступна жителям Киева.

Отключение света из-за российских обстрелов

Напомним, что прошлой осенью и зимой российские войска прибегали к масштабным обстрелам энергосистемы Украины. Это заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии в стране.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что в случае ударов россиян по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

К тому же, РБК-Украина рассказывало, как оставаться онлайн даже во время блекаута.

Больше о том, как мобильные операторы готовятся к возможным блекаутам и будет ли связь - читайте в материале.

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