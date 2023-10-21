Как мобильные операторы готовятся к возможным блекаутам и будет ли связь

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК), утверждает, что украинские мобильные операторы все еще не готовы к длительным отключениям света.

РБК-Украина расспросило основных украинских мобильных операторов, Киевстар, Vodafone и lifecell, о готовности к возможным блекаутам и будет ли у украинцев связь в случае отключений света.

Киевстар: как долго будет связь и какая ситуация с домашним интернетом

С февраля 2022 года Киевстар инвестировал в энергонезависимость почти 1 миллиард гривен, из них почти 700 миллионов гривен вложили в источники энергии для базовых станций мобильной связи и 300 млн грн – в сеть "Домашнего Интернета", говорят РБК-Украина в пресс-службе компании.

"В течение 2023 года Киевстар установил на базовых станциях 80 тысяч новых аккумуляторов, которые обеспечат до 6 часов работы оборудования без использования электропитания. Продолжается работа по обеспечению энергонезависимости сети. К концу 2023 года общее количество таких аккумуляторов достигнет 110 тысяч. Кроме того, втрое увеличено количество стационарных и мобильных дизель-генераторов, обеспечивающих работу всех критически важных объектов сети", – рассказывают в Киевстаре.

В начале полномасштабной войны в распоряжении компании было 700 таких генераторов, сейчас их 2200. Что касается абонентов, пользующимся "Домашним Интернетом", то на сети фиксированного интернета устанавливается 50 тысяч блоков бесперебойного питания.

По словам представителей компании, это позволит обеспечить функционирование минимум 70% сети фиксированного интернета во время потенциальных блекаутов.

Фото: Удерживать связь через несколько часов после отключения света помогают в том числе батареи на базовых станциях операторов (Getty Images)

В ряде городов Украины оператор тестирует более энергонезависимые технологии GPON. До конца 2023 планируют запустить ее в коммерческое использование. Реагируя на замечания НКЭК о готовности телеком-операторов к блэкаутам, в Киевстаре отмечают, что опубликованная информация касается результатов проверок, которые проходили в августе 2023 года.

"Отметим, что замечания регулятора к компании касались не средств резервного питания, а мощности сигнала на отдельных локациях в Киевской, Львовской и Одесской областях. На сегодняшний день сложности с получением сигнала в вышеупомянутых регионах устранены.

Базовые станции, предоставляющие связь на локациях, где расположены критические объекты, определенные СНБО, обеспечены возможностью автономно и непрерывно предоставлять связь абонентам в течение 3 суток: есть дизель-генераторы и подготовленные горюче-смазочные материалы для них", – говорят в компании.

Lifecell: "У большинства абонентов будет доступ к связи при отключении "

Готовность lifecell к отключениям электроэнергии в этом году намного лучше, чем в прошлом сезоне, уверяют РБК-Украина в пресс-службе компании.

Опорная сеть уже оборудована новыми батареями, а ключевые технологические площадки – генераторами. Это означает, что большинство абонентов будут иметь доступ к связи при отключении.

"В течение последнего года компания установила тысячи литиевых батарей на своих технологических площадках. Новые батареи емкие и выносливые, поэтому способны поддерживать работу базовой станции до 4 часов при отсутствии стационарного питания. За последние шесть месяцев мы подключили к собственным и партнерским генераторам уже около 1200 наших базовых станций и продолжаем эту работу – закупаем, устанавливаем, договариваемся", – комментируют в lifecell.

Фото: Операторы уверяют, что у большинства абонентов при возможных блекаутах будет связь (Getty Images)

Также в компании рассказали, что ищут альтернативные источники питания базовых станций – продолжается пилотный проект питания от солнечных батарей, чтобы сделать более автономным оборудование на случай блекаутов.

Vodafone: больше базовых станций для обеспечения связи

Все узловые технические площадки и объекты сети, от которых зависит предоставление услуг в национальном масштабе, обеспечены основными и резервными системами питания и горючим в достаточных объемах, чтобы работать стабильно, в том числе в условиях продолжительных блекаутов.

Об этом РБК-Украина сообщила начальник отдела по связям с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан.

"На этот момент в сеть инвестировано более 5,8 млрд грн (для сравнения – в 2021 инвестировано 3,5 млрд грн). Непосредственно в энергонезависимость компания инвестировала в этом году около 150 млн грн и эта цифра постоянно растет. Для того, чтобы обеспечивать связь при перебоях с электроснабжением, мы установили более 9000 новых аккумуляторных батарей на 2255 площадках, обеспечив дополнительную резервную мощность на 685 800 ампер-часов", – пояснила представительница компании.

В Vodafone добавили, что почти в четыре раза увеличили количество базовых станций, которые будут работать на дизельных генераторах.

"Эти действия помогут нам поддерживать бесперебойную связь, даже если будут длительные отключения электроэнергии", – заверили в компании. И добавили, что сейчас работают над увеличением продолжительности работы некоторых некритических локальных сайтов, отмеченных во время проверки.