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Интернет будет даже без света. Украинцам дали советы на случай блекаута

Украина, Вторник 17 октября 2023 12:14
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Интернет будет даже без света. Украинцам дали советы на случай блекаута Фото: украинцам дали советы на случай блекаута (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с возможными отключениями света зимой украинцы начали активно переходить на энергосберегающие интернет-сети. Чтобы быть онлайн даже во время блекаута необходимо обратиться к своему оператору и спросить, есть ли у него услуга PON.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в эфире телемарафона.

"В прошлом году мы многое сделали, чтобы улучшить связь во время блекаутов и в течение этого года активно продолжаем. Закупаются операторами и аккумуляторы, и системы резервного питания, и граждане активно переходят на энергосберегающие интернет-сети. И вот этот последний инструмент достаточно эффективен и полезным", - рассказал Федоров.

Именно поэтому министр рекомендует обратиться к своим операторам и спросить, есть ли у них такая услуга как PON. Это современная технология, которая позволяет быть онлайн, даже если нет света в течение 72 часов.

"Такие услуги PON есть у большинства провайдеров и уже несколько миллионов граждан по всей стране перешли на эту услугу. Если ее нет у вашего оператора - нужно перейти на другого. Это реальная помощь во время возможных блекаутов", - отметил Федоров.

Отключения света из-за российских обстрелов

Прошлой сенью и зимой российские войска прибегли к масштабным обстрелам по энергосистеме Украины. Это заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии в стране.

Напомним, что первые отключения, например, происходили при возникновении необходимости сбалансировать энергосистему на большую мощность.

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам в этот осенне-зимний период в стране вероятны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут продолжительными.

Детальнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов оккупантов по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина.

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