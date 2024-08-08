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Интернатура по-новому. Что изменится для выпускников медицинских вузов в Украине

В Украине создали электронную систему рейтингового распределения в интернатуру (фото: facebook.com/KMU.EDU.UA)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

В этом году Министерство здравоохранения Украины разработало проект изменений в Положение об интернатуре.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

Что изменится для выпускников медицинских вузов

По словам эксперта, введенные в Украине изменения призваны, в первую очередь:

  • повысить прозрачность поступления
  • снизить коррупционные риски

"Введение электронной системы рейтингового распределения в интернатуру позволит сделать процесс еще более прозрачным и понятным для всех", - рассказал замминистра.

Он объяснил, что учиться в интернатуре безвозмездно, то есть за счет госбюджета, смогут как студенты "контрактники", так и "бюджетники".

"Распределение будет происходить исключительно по рейтинговой таблице, а наибольшее количество мест для выбора будет у того, кто лучше учился", - уточнил специалист.

Какие специальности доступны выпускникам в 2024 году

Согласно информации Дуброва, в 2024 году выпускники заведений высшего образования смогут пройти интернатуру по 23 специальностям:

  • Акушерство и гинекология (3 года)
  • Анестезиология и интенсивная терапия (3 года)
  • Внутренние болезни (2 года)
  • Дерматовенерология (2 года)
  • Детская хирургия (3 года)
  • Общая практика - семейная медицина (2 года)
  • Эпидемиология (1 год)
  • Инфекционные болезни (2 года)
  • Лабораторная диагностика, вирусология, микробиология (1,5 года)
  • Медицина неотложных состояний (2 года)
  • Медицинская психология (1 год)
  • Неврология (2 года)
  • Ортопедия и травматология (2 года)
  • Отоларингология (2 года)
  • Офтальмология (2 года)
  • Патологическая анатомия (1,5 года)
  • Педиатрия (2 года)
  • Психиатрия (2 года)
  • Радиология (1,5 года)
  • Стоматология (1 год)
  • Физическая и реабилитационная медицина (2 года)
  • Фармация (1 год)
  • Хирургия (3 года)

"Кроме того, нововведением 2024 годя является возможность получить специальность Судебно-медицинская экспертиза (2 года)", - добавил чиновник.

Будет ли распределение по специальностям и отработка

Дубров объяснил, что место распределения и специальность выбирает выпускник - но с учетом рейтингового балла.

"Чем выше рейтинговый балл у выпускника, тем более широкие возможности он имеет в выборе специальностей и мест прохождения интернатуры", - добавил он.

Замминистра отметил, что выпускник самостоятельно выбирает себе специальность и учреждение здравоохранения для прохождения интернатуры из имеющихся вакансий, однако если он учился на средства государства и отказался от предложенной специальности, то будет участвовать в рейтинговом распределении в следующем году.

Студенты контрактной формы также смогут принять участие в распределении на государственные места, или выбрать самостоятельно - по контракту.

"Хочу подчеркнуть, что к выпускникам 2024 года бюджетной формы обучения не применяется требование об обязательной отработке в течение трех лет. По завершении интернатуры выпускник свободен в выборе места работы", - сказал эксперт.

В то же время, при желании выпускника, ему будет предлагаться место работы в учреждении здравоохранения, в котором он проходил интернатуру.

"При распределении министерство учитывало реальную потребность государства в врачах определенных специальностей, а также обеспечило достаточное количество мест для прохождения интернатуры. Хочу также подчеркнуть, что государство гарантированно обеспечит выпускников первым местом работы", - подытожил чиновник.

Напомним, ранее мы рассказывали, как студенты могут вернуть часть средств за платное обучение.

Читайте также, кто именно и какие гранты на обучение в вузах может получить.

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