Интернатура по-новому. Что изменится для выпускников медицинских вузов в Украине

Что изменится для выпускников медицинских вузов

По словам эксперта, введенные в Украине изменения призваны, в первую очередь:

повысить прозрачность поступления

снизить коррупционные риски

"Введение электронной системы рейтингового распределения в интернатуру позволит сделать процесс еще более прозрачным и понятным для всех", - рассказал замминистра.

Он объяснил, что учиться в интернатуре безвозмездно, то есть за счет госбюджета, смогут как студенты "контрактники", так и "бюджетники".

"Распределение будет происходить исключительно по рейтинговой таблице, а наибольшее количество мест для выбора будет у того, кто лучше учился", - уточнил специалист.

Какие специальности доступны выпускникам в 2024 году

Согласно информации Дуброва, в 2024 году выпускники заведений высшего образования смогут пройти интернатуру по 23 специальностям:

Акушерство и гинекология (3 года)

Анестезиология и интенсивная терапия (3 года)

Внутренние болезни (2 года)

Дерматовенерология (2 года)

Детская хирургия (3 года)

Общая практика - семейная медицина (2 года)

Эпидемиология (1 год)

Инфекционные болезни (2 года)

Лабораторная диагностика, вирусология, микробиология (1,5 года)

Медицина неотложных состояний (2 года)

Медицинская психология (1 год)

Неврология (2 года)

Ортопедия и травматология (2 года)

Отоларингология (2 года)

Офтальмология (2 года)

Патологическая анатомия (1,5 года)

Педиатрия (2 года)

Психиатрия (2 года)

Радиология (1,5 года)

Стоматология (1 год)

Физическая и реабилитационная медицина (2 года)

Фармация (1 год)

Хирургия (3 года)

"Кроме того, нововведением 2024 годя является возможность получить специальность Судебно-медицинская экспертиза (2 года)", - добавил чиновник.

Будет ли распределение по специальностям и отработка

Дубров объяснил, что место распределения и специальность выбирает выпускник - но с учетом рейтингового балла.

"Чем выше рейтинговый балл у выпускника, тем более широкие возможности он имеет в выборе специальностей и мест прохождения интернатуры", - добавил он.

Замминистра отметил, что выпускник самостоятельно выбирает себе специальность и учреждение здравоохранения для прохождения интернатуры из имеющихся вакансий, однако если он учился на средства государства и отказался от предложенной специальности, то будет участвовать в рейтинговом распределении в следующем году.

Студенты контрактной формы также смогут принять участие в распределении на государственные места, или выбрать самостоятельно - по контракту.

"Хочу подчеркнуть, что к выпускникам 2024 года бюджетной формы обучения не применяется требование об обязательной отработке в течение трех лет. По завершении интернатуры выпускник свободен в выборе места работы", - сказал эксперт.

В то же время, при желании выпускника, ему будет предлагаться место работы в учреждении здравоохранения, в котором он проходил интернатуру.

"При распределении министерство учитывало реальную потребность государства в врачах определенных специальностей, а также обеспечило достаточное количество мест для прохождения интернатуры. Хочу также подчеркнуть, что государство гарантированно обеспечит выпускников первым местом работы", - подытожил чиновник.