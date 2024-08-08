Интернатура по-новому. Что изменится для выпускников медицинских вузов в Украине
В этом году Министерство здравоохранения Украины разработало проект изменений в Положение об интернатуре.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.
Что изменится для выпускников медицинских вузов
По словам эксперта, введенные в Украине изменения призваны, в первую очередь:
- повысить прозрачность поступления
- снизить коррупционные риски
"Введение электронной системы рейтингового распределения в интернатуру позволит сделать процесс еще более прозрачным и понятным для всех", - рассказал замминистра.
Он объяснил, что учиться в интернатуре безвозмездно, то есть за счет госбюджета, смогут как студенты "контрактники", так и "бюджетники".
"Распределение будет происходить исключительно по рейтинговой таблице, а наибольшее количество мест для выбора будет у того, кто лучше учился", - уточнил специалист.
Какие специальности доступны выпускникам в 2024 году
Согласно информации Дуброва, в 2024 году выпускники заведений высшего образования смогут пройти интернатуру по 23 специальностям:
- Акушерство и гинекология (3 года)
- Анестезиология и интенсивная терапия (3 года)
- Внутренние болезни (2 года)
- Дерматовенерология (2 года)
- Детская хирургия (3 года)
- Общая практика - семейная медицина (2 года)
- Эпидемиология (1 год)
- Инфекционные болезни (2 года)
- Лабораторная диагностика, вирусология, микробиология (1,5 года)
- Медицина неотложных состояний (2 года)
- Медицинская психология (1 год)
- Неврология (2 года)
- Ортопедия и травматология (2 года)
- Отоларингология (2 года)
- Офтальмология (2 года)
- Патологическая анатомия (1,5 года)
- Педиатрия (2 года)
- Психиатрия (2 года)
- Радиология (1,5 года)
- Стоматология (1 год)
- Физическая и реабилитационная медицина (2 года)
- Фармация (1 год)
- Хирургия (3 года)
"Кроме того, нововведением 2024 годя является возможность получить специальность Судебно-медицинская экспертиза (2 года)", - добавил чиновник.
Будет ли распределение по специальностям и отработка
Дубров объяснил, что место распределения и специальность выбирает выпускник - но с учетом рейтингового балла.
"Чем выше рейтинговый балл у выпускника, тем более широкие возможности он имеет в выборе специальностей и мест прохождения интернатуры", - добавил он.
Замминистра отметил, что выпускник самостоятельно выбирает себе специальность и учреждение здравоохранения для прохождения интернатуры из имеющихся вакансий, однако если он учился на средства государства и отказался от предложенной специальности, то будет участвовать в рейтинговом распределении в следующем году.
Студенты контрактной формы также смогут принять участие в распределении на государственные места, или выбрать самостоятельно - по контракту.
"Хочу подчеркнуть, что к выпускникам 2024 года бюджетной формы обучения не применяется требование об обязательной отработке в течение трех лет. По завершении интернатуры выпускник свободен в выборе места работы", - сказал эксперт.
В то же время, при желании выпускника, ему будет предлагаться место работы в учреждении здравоохранения, в котором он проходил интернатуру.
"При распределении министерство учитывало реальную потребность государства в врачах определенных специальностей, а также обеспечило достаточное количество мест для прохождения интернатуры. Хочу также подчеркнуть, что государство гарантированно обеспечит выпускников первым местом работы", - подытожил чиновник.
Напомним, ранее мы рассказывали, как студенты могут вернуть часть средств за платное обучение.
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