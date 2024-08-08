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Інтернатура по-новому. Що зміниться для випускників медичних вишів в Україні

Четвер 08 серпня 2024 11:40
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Інтернатура по-новому. Що зміниться для випускників медичних вишів в Україні В Україні створили електронну систему рейтингового розподілу в інтернатуру (фото: facebook.com/KMU.EDU.UA)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Цього року Міністерство охорони здоров'я України розробило проект змін до Положення про інтернатуру.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

Що зміниться для випускників медичних вишів

За словами експерта, запроваджені в Україні зміни покликані, в першу чергу:

  • підвищити прозорість вступу
  • знизити корупційні ризики

"Запровадження електронної системи рейтингового розподілу в інтернатуру дасть змогу зробити процес ще прозорішим та зрозумілішим для всіх", - розповів заступник міністра.

Він пояснив, що навчатися в інтернатурі безоплатно, тобто коштом держбюджету, зможуть як студенти "контрактники", так і "бюджетники".

"Розподіл відбуватиметься виключно за рейтинговою таблицею, а найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився", - уточнив фахівець.

Які спеціальності доступні випускникам у 2024 році

Згідно з інформацією Дуброва, у 2024 році випускники закладів вищої освіти, зможуть пройти інтернатуру за 23 спеціальностями:

  • Акушерство та гінекологія (3 роки)
  • Анестезіологія та інтенсивна терапія (3 роки)
  • Внутрішні хвороби (2 роки)
  • Дерматовенерологія (2 роки)
  • Дитяча хірургія (3 роки)
  • Загальна практика - сімейна медицина (2 роки)
  • Епідеміологія (1 рік)
  • Інфекційні хвороби (2 роки)
  • Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія (1,5 року)
  • Медицина невідкладних станів (2 роки)
  • Медична психологія (1 рік)
  • Неврологія (2 роки)
  • Ортопедія і травматологія (2 роки)
  • Отоларингологія (2 роки)
  • Офтальмологія (2 роки)
  • Патологічна анатомія (1,5 року)
  • Педіатрія (2 роки)
  • Психіатрія (2 роки)
  • Радіологія (1,5 року)
  • Стоматологія (1 рік)
  • Фізична та реабілітаційна медицина (2 роки)
  • Фармація (1 рік)
  • Хірургія (3 роки)

"Крім того, нововведенням 2024 року є можливість отримати спеціальність Судово-медична експертиза (2 роки)", - додав посадовець.

Чи буде розподіл за спеціальностями й відпрацювання

Дубров пояснив, що місце розподілу та спеціальність обирає випускник - але з урахуванням рейтингового балу.

"Чим вищий рейтинговий бал у випускника, тим ширші можливості він має щодо вибору спеціальностей та місць проходження інтернатури", - додав він.

Заступник міністра зауважив, що випускник самостійно обирає собі спеціальність і заклад охорони здоров'я для проходження інтернатури з-поміж наявних вакансій, проте якщо він навчався коштом держави й відмовився від запропонованої спеціальності, то братиме участь в рейтинговому розподілі наступного року.

Студенти контрактної форми також зможуть взяти участь у розподілі на державні місця, або ж обрати самостійно - за контрактом.

"Хочу підкреслити, що до випускників 2024 року бюджетної форми навчання не застосовується вимога щодо обовʼязково відпрацювання впродовж трьох років. По завершенні інтернатури випускник вільний у виборі місця роботи", - сказав експерт.

Водночас за бажання випускника йому пропонуватиметься місце роботи у закладі охорони здоров'я, в якому він проходив інтернатуру.

"Під час розподілу міністерство враховувало реальну потребу держави в лікарях певних спеціальностей, а також забезпечило достатню кількість місць для проходження інтернатури. Хочу також підкреслити, що держава гарантовано забезпечить випускників першим місцем роботи", - підсумував урядовець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як студенти можуть повернути частину коштів за платне навчання.

Читайте також, хто саме та які гранти на навчання у вишах може отримати.

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