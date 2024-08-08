Інтернатура по-новому. Що зміниться для випускників медичних вишів в Україні

Цього року Міністерство охорони здоров'я України розробило проект змін до Положення про інтернатуру.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.

Що зміниться для випускників медичних вишів

За словами експерта, запроваджені в Україні зміни покликані, в першу чергу:

підвищити прозорість вступу

знизити корупційні ризики

"Запровадження електронної системи рейтингового розподілу в інтернатуру дасть змогу зробити процес ще прозорішим та зрозумілішим для всіх", - розповів заступник міністра.

Він пояснив, що навчатися в інтернатурі безоплатно, тобто коштом держбюджету, зможуть як студенти "контрактники", так і "бюджетники".

"Розподіл відбуватиметься виключно за рейтинговою таблицею, а найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився", - уточнив фахівець.

Які спеціальності доступні випускникам у 2024 році

Згідно з інформацією Дуброва, у 2024 році випускники закладів вищої освіти, зможуть пройти інтернатуру за 23 спеціальностями:

Акушерство та гінекологія (3 роки)

Анестезіологія та інтенсивна терапія (3 роки)

Внутрішні хвороби (2 роки)

Дерматовенерологія (2 роки)

Дитяча хірургія (3 роки)

Загальна практика - сімейна медицина (2 роки)

Епідеміологія (1 рік)

Інфекційні хвороби (2 роки)

Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія (1,5 року)

Медицина невідкладних станів (2 роки)

Медична психологія (1 рік)

Неврологія (2 роки)

Ортопедія і травматологія (2 роки)

Отоларингологія (2 роки)

Офтальмологія (2 роки)

Патологічна анатомія (1,5 року)

Педіатрія (2 роки)

Психіатрія (2 роки)

Радіологія (1,5 року)

Стоматологія (1 рік)

Фізична та реабілітаційна медицина (2 роки)

Фармація (1 рік)

Хірургія (3 роки)

"Крім того, нововведенням 2024 року є можливість отримати спеціальність Судово-медична експертиза (2 роки)", - додав посадовець.

Чи буде розподіл за спеціальностями й відпрацювання

Дубров пояснив, що місце розподілу та спеціальність обирає випускник - але з урахуванням рейтингового балу.

"Чим вищий рейтинговий бал у випускника, тим ширші можливості він має щодо вибору спеціальностей та місць проходження інтернатури", - додав він.

Заступник міністра зауважив, що випускник самостійно обирає собі спеціальність і заклад охорони здоров'я для проходження інтернатури з-поміж наявних вакансій, проте якщо він навчався коштом держави й відмовився від запропонованої спеціальності, то братиме участь в рейтинговому розподілі наступного року.

Студенти контрактної форми також зможуть взяти участь у розподілі на державні місця, або ж обрати самостійно - за контрактом.

"Хочу підкреслити, що до випускників 2024 року бюджетної форми навчання не застосовується вимога щодо обовʼязково відпрацювання впродовж трьох років. По завершенні інтернатури випускник вільний у виборі місця роботи", - сказав експерт.

Водночас за бажання випускника йому пропонуватиметься місце роботи у закладі охорони здоров'я, в якому він проходив інтернатуру.

"Під час розподілу міністерство враховувало реальну потребу держави в лікарях певних спеціальностей, а також забезпечило достатню кількість місць для проходження інтернатури. Хочу також підкреслити, що держава гарантовано забезпечить випускників першим місцем роботи", - підсумував урядовець.