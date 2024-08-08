Інтернатура по-новому. Що зміниться для випускників медичних вишів в Україні
Цього року Міністерство охорони здоров'я України розробило проект змін до Положення про інтернатуру.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров.
Що зміниться для випускників медичних вишів
За словами експерта, запроваджені в Україні зміни покликані, в першу чергу:
- підвищити прозорість вступу
- знизити корупційні ризики
"Запровадження електронної системи рейтингового розподілу в інтернатуру дасть змогу зробити процес ще прозорішим та зрозумілішим для всіх", - розповів заступник міністра.
Він пояснив, що навчатися в інтернатурі безоплатно, тобто коштом держбюджету, зможуть як студенти "контрактники", так і "бюджетники".
"Розподіл відбуватиметься виключно за рейтинговою таблицею, а найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився", - уточнив фахівець.
Які спеціальності доступні випускникам у 2024 році
Згідно з інформацією Дуброва, у 2024 році випускники закладів вищої освіти, зможуть пройти інтернатуру за 23 спеціальностями:
- Акушерство та гінекологія (3 роки)
- Анестезіологія та інтенсивна терапія (3 роки)
- Внутрішні хвороби (2 роки)
- Дерматовенерологія (2 роки)
- Дитяча хірургія (3 роки)
- Загальна практика - сімейна медицина (2 роки)
- Епідеміологія (1 рік)
- Інфекційні хвороби (2 роки)
- Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія (1,5 року)
- Медицина невідкладних станів (2 роки)
- Медична психологія (1 рік)
- Неврологія (2 роки)
- Ортопедія і травматологія (2 роки)
- Отоларингологія (2 роки)
- Офтальмологія (2 роки)
- Патологічна анатомія (1,5 року)
- Педіатрія (2 роки)
- Психіатрія (2 роки)
- Радіологія (1,5 року)
- Стоматологія (1 рік)
- Фізична та реабілітаційна медицина (2 роки)
- Фармація (1 рік)
- Хірургія (3 роки)
"Крім того, нововведенням 2024 року є можливість отримати спеціальність Судово-медична експертиза (2 роки)", - додав посадовець.
Чи буде розподіл за спеціальностями й відпрацювання
Дубров пояснив, що місце розподілу та спеціальність обирає випускник - але з урахуванням рейтингового балу.
"Чим вищий рейтинговий бал у випускника, тим ширші можливості він має щодо вибору спеціальностей та місць проходження інтернатури", - додав він.
Заступник міністра зауважив, що випускник самостійно обирає собі спеціальність і заклад охорони здоров'я для проходження інтернатури з-поміж наявних вакансій, проте якщо він навчався коштом держави й відмовився від запропонованої спеціальності, то братиме участь в рейтинговому розподілі наступного року.
Студенти контрактної форми також зможуть взяти участь у розподілі на державні місця, або ж обрати самостійно - за контрактом.
"Хочу підкреслити, що до випускників 2024 року бюджетної форми навчання не застосовується вимога щодо обовʼязково відпрацювання впродовж трьох років. По завершенні інтернатури випускник вільний у виборі місця роботи", - сказав експерт.
Водночас за бажання випускника йому пропонуватиметься місце роботи у закладі охорони здоров'я, в якому він проходив інтернатуру.
"Під час розподілу міністерство враховувало реальну потребу держави в лікарях певних спеціальностей, а також забезпечило достатню кількість місць для проходження інтернатури. Хочу також підкреслити, що держава гарантовано забезпечить випускників першим місцем роботи", - підсумував урядовець.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як студенти можуть повернути частину коштів за платне навчання.
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