"Цікава компанія": Протасевич розповів про співкамерників у СІЗО КДБ

Затриманий режимом Олександра Лукашенка в Мінську білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів про своє перебування в камері СІЗО КДБ. Він запевнив, що у нього підібралася "цікава компанія".
Про це повідомила адвокат Протасевича Інеса Оленська в інтерв'ю "МК".
"Просив передати батькам, що в камері у нього підібралася цікава компанія. Всі спілкуються між собою, обговорюють багато життєвих речей", - розповіла Оленська за підсумками спілкування з підзахисним.
За її словами, під час зустрічі Протасевич був досить "активним, балакучим, реагував на жарти".
23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.
Кілька днів назад Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ в Мінську. Там також знаходиться його дівчина, росіянка Софія Сапега, затримана разом з ним 23 травня після примусової посадки літака Ryanair.
Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Британія і США, які входять до G7, а також глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відреагували на затримання засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Білорусі, пригрозивши режиму Олександра Лукашенка новими санкціями.