В интересах США поддерживать Украину, - лидер республиканцев в Сенате США

Всесторонняя помощь Украине в интересах Соединенных Штатов Америки, ведь мы противостоим российской диктатуре, которая бьет и по другим авторитарным режимам, таким как Китай или КНДР.

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Он отметил, что США против Китая, России, Северной Кореи и Ирана, что уже говорит о правильности поддержки Украины, которая борется с одним из этих режимов. Кроме этого, Макконнеллз отметил, что доля выделяемого на помощь Украине ВВП мала для таких усилий.

"Если Путин выиграет, следующей будет страна НАТО. И я думаю, что гораздо разумнее остановить это вторжение, вытолкнуть его, и единственные, кто готов участвовать в этом, - это сами украинцы", - сказал Макконнелл.

Также передача Украине вооружения выгодна для развития промышленной базы США и создания там рабочих мест.

"Мы должны восстанавливать нашу промышленную базу и без войны в Украине из-за роста конкуренции со стороны России и Китая", - отметил сенатор.

Вдобавок, сопротивление Украины при поддержке союзников также способствует миру на Дальнем Востоке, сказал Макконнелл.

"Некоторые американцы, которые говорят, что это далеко от Дальнего Востока, и вот там наши настоящие тревоги. Но премьер-министр Японии сказал, что если вы хотите отправить сообщение президенту Си, бейте Путина в Украине. Южные корейцы озабочены, филиппинцы озабочены , австралийцы озабочены. Следовательно, это действительно имеет огромное влияние на Азию и будущее Тайваня", - подытожил сенатор.

Отношение республиканцев к помощи Украины

В июле Палата представителей Конгресса США проголосовала за свой проект закона о национальной обороне на 2024 финансовый год. Его сумма составляет 886 миллиардов долларов .

Тогда член палаты представителей Марджори Тейлор Грин хотела внести несколько поправок, чтобы заблокировать помощь Украине. Одна из них касалась 300 миллионов долларов помощи. Отмечается, что эти правки удалось отвергнуть, помощь Украине должна сохраниться .

Она объяснила это тем, что Маккарти предложил место в Комитете конференции. Однако Грин пообещала и дальше противодействовать расширению помощи Украине.

А недавно CNN сообщало, что лидеры республиканцев в Конгрессе рассматривают возможность сокращения помощи Украине, чтобы выйти из тупика в Палате представителей по вопросу одобрения оборонного бюджета США.

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