"Интер" разгромил "Милан" в битве за Суперкубок Италии

Уверенной победой миланского "Интера" в дерби против "Милана" завершился матч за Суперкубок Италии между победителями внутренних соревнований предыдущего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Италия, Суперкубок Италии

"Милан" – "Интер" – 0:3

Голы: Димарко, 10, Джеко, 21, Мартинес, 77

Стартовый напор "нерадзурри" быстро дал плоды. На 10-й минуте команда Симоне Индзаги открыла счет. Номинальные гости разыграли образцовую кинжальную атаку с участием Дармиана, Джеко и Бареллы с прострелом последнего на Димарко – с ударом в касание метров с 10-ти Тэтэрушану не справился.

Полностью прийти в себя от быстрого пропущенного мяча "россонери" так и не успели. На 21-й "Интер" удвоил собственное преимущество. Бастони выверенной передачей отыскал Джеко в штрафной "Милана", а тот на замахе убрал Тонали и пробил мимо голкипера.

Еще до перерыва "нерадзурри" могли забить в третий раз, но Тэтэрушану парировал удары Джеко и Димарко. "Милан" на старте второй половины ответил полумоментом Леау, который пробил выше ворот в борьбе с Ачерби после смещения с фланга. Но запев португальца другие "россонери" не поддержали.

Постепенно игра успокоилась. А на 77-й минуте "Интер" сделал счет разгромным. Заброс Шкриняра в штрафную зону "Милана" принял Мартинес и внешней стороной стопы элегантно уложил мяч в дальний угол ворот – 0:3 в итоге и седьмой подобный трофей для музея "нерадзурри".