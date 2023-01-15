"Барселона" обыграла "Реал" в финале Суперкубка Испании и завоевала первый трофей с Хави

Главное противостояние испанского футбола между мадридским "Реалом" и "Барселоной" завершилось победой каталонцев. Дополнением к триумфу в Эль Класико стал завоеванный Суперкубок Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Испания, Суперкубок Испании, финал

"Реал" – "Барселона" – 1:3

Голы: Бензема, 90+3 – Гави, 33, Левандовски, 45, Педри, 69

Каталонцы попытались забить быстрый мяч. В стартовые 15 минут они минимум дважды могли забивать. Однако, в первом случае сфера после удара головой Левандовски просвистел над перекладиной, а во втором – Куртуа перевел в штангу выстрел польского форварда после паса Гави.

"Сливочные" ответили своими двумя возможностями. Менди от лицевой линии навесил на Бензема, пробившего головой в борьбе с двумя защитниками – рядом с девяткой. Зато выход один на один с тер Штегеном обладатель "Золотого мяча" не реализовал. Да еще и попал в офсайд.

Новая вспышка активности случилась с началом второй трети матча. "Барса" повела в счете на 33-й минуте. Это Бускетс сыграл в отборе на чужой половине и отдал Левандовски, а тот передачей в разрез вывел на ударную позицию Гави. А перед перерывом последний стал ассистентом для поляка – прострелил вдоль ворот, а тот в одно касание переиграл Куртуа.

Во второй половине у "Реала" ничего не клеилось впереди. В то же время "блаугранас" сумели забить третий раз в середине тайма. Главными действующими лицами снова стали Левандовски с Гави, разогнавшие контратаку "Барсы", завершившуюся ударом Педри с отскоком от газона на дальней стойке.

Мадридцы смогли организовать только гол престижа. В добавленное арбитром время один мяч отквитал Бензема. Французский нападающий получил передачу Себальоса и со второй попытки обыграл тер Штегена – 1:3 в итоге.

Победа в Эль Класико принесла "Барселоне" первый трофей с момента назначения Хави главным тренером команды. В качестве наставника катарского "Аль-Садда" он побеждал в чемпионате, завоевал 2 Кубка Катара и ряд других трофеев.