ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Барселона" обыграла "Реал" в финале Суперкубка Испании и завоевала первый трофей с Хави

Новина українською →
Эр-Рияд, Воскресенье 15 января 2023 23:11
"Барселона" обыграла "Реал" в финале Суперкубка Испании и завоевала первый трофей с Хави Фото: Педри только что забил третий мяч (twitter.com/rfef)
Автор: Антон Федорцив

Главное противостояние испанского футбола между мадридским "Реалом" и "Барселоной" завершилось победой каталонцев. Дополнением к триумфу в Эль Класико стал завоеванный Суперкубок Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Суперкубок Испании, финал

"Реал" – "Барселона" – 1:3

Голы: Бензема, 90+3 – Гави, 33, Левандовски, 45, Педри, 69

Каталонцы попытались забить быстрый мяч. В стартовые 15 минут они минимум дважды могли забивать. Однако, в первом случае сфера после удара головой Левандовски просвистел над перекладиной, а во втором – Куртуа перевел в штангу выстрел польского форварда после паса Гави.

"Сливочные" ответили своими двумя возможностями. Менди от лицевой линии навесил на Бензема, пробившего головой в борьбе с двумя защитниками – рядом с девяткой. Зато выход один на один с тер Штегеном обладатель "Золотого мяча" не реализовал. Да еще и попал в офсайд.

Новая вспышка активности случилась с началом второй трети матча. "Барса" повела в счете на 33-й минуте. Это Бускетс сыграл в отборе на чужой половине и отдал Левандовски, а тот передачей в разрез вывел на ударную позицию Гави. А перед перерывом последний стал ассистентом для поляка – прострелил вдоль ворот, а тот в одно касание переиграл Куртуа.

Во второй половине у "Реала" ничего не клеилось впереди. В то же время "блаугранас" сумели забить третий раз в середине тайма. Главными действующими лицами снова стали Левандовски с Гави, разогнавшие контратаку "Барсы", завершившуюся ударом Педри с отскоком от газона на дальней стойке.

Мадридцы смогли организовать только гол престижа. В добавленное арбитром время один мяч отквитал Бензема. Французский нападающий получил передачу Себальоса и со второй попытки обыграл тер Штегена – 1:3 в итоге.

Победа в Эль Класико принесла "Барселоне" первый трофей с момента назначения Хави главным тренером команды. В качестве наставника катарского "Аль-Садда" он побеждал в чемпионате, завоевал 2 Кубка Катара и ряд других трофеев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Реал Барселона
NEWS
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
Столтенберг анонсировал дополнительные поставки тяжелого вооружения Украине
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам