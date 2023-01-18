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"Інтер" розгромив "Мілан" у битві за Суперкубок Італії

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Ер-Ріяд, Середа 18 січня 2023 23:08
"Інтер" розгромив "Мілан" у битві за Суперкубок Італії Фото: Едін Джеко в обіймах інших "нерадзуррі" (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою міланського "Інтера" в дербі проти "Мілана" завершився матч за Суперкубок Італії між переможцями внутрішніх змагань у попередньому сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Італія, Суперкубок Італії

"Мілан" – "Інтер" – 0:3

Голи: Дімарко, 10, Джеко, 21, Мартінес, 77

Стартовий натиск "нерадзуррі" швидко дав плоди. На 10-й хвилині команда Сімоне Індзагі відкрила рахунок. Номінальні гості розіграли зразкову кинжальну атаку за участі Дарміана, Джеко та Барелли з прострілом останнього на Дімарко – з ударом у дотик метрів із 10-ти Тетерушану не впорався.

Повністю отямитися від швидкого пропущеного м'яча "россонері" так і не встигли. На 21-й "Інтер" подвоїв власну перевагу. Бастоні вивіреною передачею відшукав Джеко в штрафному майданчику "Мілана", а той замахом прибрав Тоналі та пробив повз голкіпера.

Ще до перерви "нерадзуррі" могли забити втретє, але Тетерушану парирував удари Джеко та Дімарко. "Мілан" на старті другої половини відповів напівмоментом Леау, який пробив вище воріт у боротьбі з Ачербі після зміщення з флангу. Та заспів португальця інші "россонері" не підтримали.

Поступово гра заспокоїлася. А на 77-й хвилині "Інтер" таки зробив рахунок розгромним. Закидання Шкріняра до карної зони "Мілана" прийняв Мартінес і зовнішнім боком стопи елегантно поклав м'яч у дальній кут воріт – 0:3 у підсумку та сьомий подібний трофей для музею "нерадзуррі".

До слова, раніше "Барселона" здолала мадридський "Реал" у фіналі Суперкубка Іспанії в Ер-Ріяді.

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