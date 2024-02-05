Интенсивность обстрелов возросла. Клименко рассказал об атаках россиян на прошлой неделе
На прошлой неделе интенсивность российских обстрелов увеличилась почти на четверть. Российские захватчики атаковали Украину более 1500 раз.
Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, за прошедшую неделю было зафиксировано атаки более 570 населенных пунктов. Больше всего - в Запорожской области.
В результате российских ударов за прошедшую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения.
"Первыми на места обстрелов прибывают спасатели и полицейские. Ликвидируют последствия вражеского огня, разбирают завалы, документируют военные преступления и помогают пострадавшим гражданам", - заявил глава МВД.
Он добавил, что специалисты работают в усиленном режиме и всегда готовы к любым вызовам.
Атаки по Украине
На прошлой неделе российские захватчики две ночи подряд атаковали Кривой Рог дронами-камикадзе. В ночь на 3 февраля фиксировались попадания, в том числе в объект энергетики, начались пожары. Без света в регионе остались тысячи людей. Энергетики вводили аварийные отключения света.
Кроме того, 3 февраля стало известно, что энергетики в Криворожском районе возобновили электроснабжение, которое было нарушено в результате российских обстрелов. Однако оккупанты снова пытались атаковать криворожцев ракетой , но Силы обороны ее сбили.
Днем ранее в Кривом Роге в результате российских обстрелов была повреждена подстанция "Укрэнерго".
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