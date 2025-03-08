Интенсивность атак РФ возросла после инаугурации Трампа, - ISW

С начала 2025 года атаки России на Украину значительно возросли, в частности после инаугурации президента США Дональда Трампа. Пик интенсивности ударов пришелся на февраль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По данным Института изучения войны (ISW), после инаугурации Дональда Трампа атаки России на Украину стали более масштабными.

Отмечен значительный рост количества ударов, в частности после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным 2 февраля, когда интенсивность атак оставалась высокой.

Еще один всплеск активности был зафиксирован в конце февраля после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии, что привело к пиковым атакам на территории Украины.

6-7 марта российские силы осуществили один из крупнейших ракетных и беспилотных ударов по Украине. По информации украинских военных, было запущено 67 ракет и 194 дрона Shahed, из которых 100 дронов и несколько ракет были уничтожены украинскими силами ПВО.

По оценкам аналитиков, рост количества беспилотников в этих атаках является ответом на совершенствование украинских технологий радиоэлектронной борьбы.

Во время этих атак были повреждены энергетические объекты в нескольких регионах Украины, в частности в Одесской, Полтавской, Черниговской и Тернопольской областях. Отмечается, что удар по критически важным инфраструктурным объектам привел к пожарам и другим значительным повреждениям.

Масштабные атаки

Растущие масштабы атак связаны с постепенным увеличением производства и использования дронов Shahed и других беспилотных систем, что позволяет России адаптироваться к успешным украинским контрмерам в области ПВО.

Однако, как отмечают эксперты, такая тактика может существенно повысить уязвимость украинских систем ПВО из-за истощения запасов перехватчиков Patriot, поскольку новые поставки оружия от США на данный момент приостановлены.

Кроме того, Россия продолжает активизировать свои наступательные операции в отдельных регионах, в частности в направлении Купянска и Часового Яра. Вероятно, Россия планирует использовать паузу в военной помощи США, чтобы максимально усилить свои операции на фронте, включая наступление на стратегически важные города на востоке Украины.

Эти изменения в тактике и увеличение интенсивности атак свидетельствуют о намерении России достичь значительных оперативных результатов на фронте до того, как восстановление поддержки со стороны Запада снова станет критически важным для Украины.