Інтенсивність атак РФ зросла після інавгурації Трампа, - ISW

З початку 2025 року атаки Росії на Україну значно зросли, зокрема після інавгурації президента США Дональда Трампа. Пік інтенсивності ударів припав на лютий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Інституту вивчення війни (ISW), після інавгурації Дональда Трампа атаки Росії на Україну стали більш масштабними.

Відзначено значне зростання кількості ударів, зокрема після телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним 2 лютого, коли інтенсивність атак залишалася високою.

Ще один сплеск активності був зафіксований наприкінці лютого після переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії, що призвело до пікованих атак на території України.

6-7 березня російські сили здійснили один з найбільших ракетних і безпілотних ударів по Україні. За інформацією українських військових, було запущено 67 ракет і 194 дрони Shahed, з яких 100 дронів та кілька ракет були знищені українськими силами ППО.

За оцінками аналітиків, зростання кількості безпілотників у цих атаках є відповіддю на вдосконалення українських технологій радіоелектронної боротьби.

Під час цих атак були пошкоджені енергетичні об'єкти в кількох регіонах України, зокрема в Одеській, Полтавській, Чернігівській і Тернопільській областях. Зазначається, що удар по критично важливих інфраструктурних об'єктах призвів до пожеж та інших значних пошкоджень.

Масштабні атаки

Зростаючі масштаби атак пов'язані з поступовим збільшенням виробництва і використання дронів Shahed і інших безпілотних систем, що дозволяє Росії адаптуватися до успішних українських контрзаходів у галузі ППО.

Однак, як зазначають експерти, така тактика може суттєво підвищити вразливість українських систем ППО через виснаження запасів перехоплювачів Patriot, оскільки нові поставки зброї від США на даний момент призупинені.

Крім того, Росія продовжує активізувати свої наступальні операції в окремих регіонах, зокрема в напрямку Куп'янська та Часового Яру. Ймовірно, Росія планує використати паузу у військовій допомозі США, щоб максимально посилити свої операції на фронті, включаючи наступ на стратегічно важливі міста на сході України.

Ці зміни в тактиці та збільшення інтенсивності атак свідчать про намір Росії досягти значних оперативних результатів на фронті до того, як відновлення підтримки з боку Заходу знову стане критично важливим для України.