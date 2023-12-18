Работа важнее курсов. Какие изменения для украинцев вводят в Германии

В Германии изменили подход к интеграции беженцев из Украины. Теперь трудоустройство должно происходить ускоренно, а обучение отходит на второй план.

К концу года центры занятости Германии вместе с федеральным министерством труда и социальных вопросов планируют быструю интеграцию украинцев на рынок труда.

Несмотря на то, что в стране не хватает квалифицированных специалистов со знаниями немецкого языка, языковой барьер бульше не будет препятствием для привлечения украинских беженцев к работе.

Для этого запускается инициатива JobTurbo с основными принципами:

Язык изучают в рабочей среде . Ранее центры занятости направляли украинцев на языковые курсы и финансировали обучение на уровне B2 и выше. Теперь приоритет на изучение языка снижен и эта задача переводится на работодателей.

. Ранее центры занятости направляли украинцев на языковые курсы и финансировали обучение на уровне B2 и выше. Теперь приоритет на изучение языка снижен и эта задача переводится на работодателей. Работа важнее курсов. Еще в начале года джобцентры были заинтересованы в квалификации украинских беженцев для повышения их шансов на рынке труда, а также стабилизации с трудоустройством. Теперь приоритет предоставляется выходу на работу как можно быстрее. Поэтому поиск вакансий будет продолжаться и при прохождении курсов. Если место работы будет предложено – курс отходит на второй план, переносится на свободное время или завершается.

Еще в начале года джобцентры были заинтересованы в квалификации украинских беженцев для повышения их шансов на рынке труда, а также стабилизации с трудоустройством. Теперь приоритет предоставляется выходу на работу как можно быстрее. Поэтому поиск вакансий будет продолжаться и при прохождении курсов. Если место работы будет предложено – курс отходит на второй план, переносится на свободное время или завершается. Посильная работа – единственное требование . Работа должна быть Zumutbar ("разумной"). Это означает, что только вопросы здоровья могут стать весомыми для отказа от рабочего места. Квалификация, пожелания по работе становятся второстепенными вопросами.

. Работа должна быть Zumutbar ("разумной"). Это означает, что от рабочего места. Квалификация, пожелания по работе становятся второстепенными вопросами. Более частые встречи с центром занятости. Ранее визиты для консультаций могли проходить раз в несколько месяцев. По новой программе встречи предусмотрены каждые 6 недель.

Для всех прошедших первоначальную интеграцию будут выработаны новые планы сотрудничества с центром занятости. В зависимости от квалификации и личного потенциала соискателя работы в план сотрудничества могут вноситься изменения.