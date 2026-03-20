Инструкторы ВСУ были шокированы тем, как военные США сбивают "Шахеды", - The Times

Украина направила группу инструкторов, которая состоит из 201 специалиста, в Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию для помощи в обороне от иранских ракет и беспилотников.

Один из украинских офицеров рассказал, что был поражен тем, что государства Персидского залива запустили по одной вражеской цели аж 8 ракет-перехватчиков Patriot, каждая из которых стоит более 3 млн долларов.

Отмечается, что данные с миссий экипажей украинских ракет Patriot были переданы союзникам, которые также используют эту систему. Однако США и их союзники в Персидском заливе не обратили внимания на сложные расчеты, которые Украина сделала для улучшения показателей перехвата вражеских целей.

"Я не понимаю, что они (союзники - ред.) делали, на что они смотрели в течение четырех лет, пока мы воюем", - сказал украинский офицер.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, за первые четыре дня войны в Иране США и их союзники запустили более 800 ракет Patriot, что примерно на 200 больше, чем Украина получила за последние три года.

"Часто они (США и их союзники - ред.) стреляли бездумно. Например, они использовали ракету SM-6 с корабля, очень хорошую ракету стоимостью около 6 млн долларов, чтобы сбить "Шахед" стоимостью 70 000 долларов", - отметил один из украинских офицеров.

Украинские инструкторы также обратили внимание на то, что союзники часто не способны должным образом маскировать свои дорогие радары от врага.

Зато украинская сторона имеет значительный опыт в этом вопросе: мобильные радиолокационные системы постоянно меняют позиции, поэтому российским силам почти не удается их поразить.

Один из украинских экспертов привел показательный случай: только три дешевых дрона "Шахед" смогли поразить радар раннего обнаружения AN/FPS-132 стоимостью около миллиарда долларов, а также по меньшей мере один радар высотных систем противовоздушной обороны Terminal, цена которого достигает примерно 300 млн долларов.

По его словам, эти объекты были хорошо заметны на открытых спутниковых снимках.

"Два месяца они стояли точно на том же месте, а потом прилетели "Шахеды". Три "Шахеды" стоимостью около 70 000 долларов каждый. И все", - рассказал украинский офицер.

В то же время украинский полковник Кирилл Перетятко из тактической группы противовоздушной обороны отметил, что ни одна страна не должна расслабляться, когда речь идет об изучении противовоздушной обороны.

По его словам, уроки Украины по организации оружия против широкого спектра целей могут помочь другим странам.

"Таких операций, таких столкновений, как те, что происходят сейчас в Украине, в мировой истории еще не было. Это совсем другая война, которую изучают все страны", - отметил Перетятко.