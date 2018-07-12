В Інституті раку розповіли про причини зростання онкозахворювань в Україні та в світі

Однією з причин високої смертності від раку є пізня діагностика

В найближчі роки як в Україні, так і в світі буде відзначатися зростання захворюваності злоякісними новоутвореннями. Про це заявила директор Національного інституту раку Олена Колесник, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціною життя: чому Україна не може ефективно боротися з онкологічними захворюваннями".

Так, за її словами, на зростання захворюваності на рак впливають різні фактори.

"Погіршується екологія, шкідливі звички, відсутність активного способу життя, неправильне харчування", - говорить Колесник.

Вона також зазначає, що однією з причин високої смертності від раку є пізня діагностика онкологічних захворювань.

"Багато пацієнтів приходять до лікарів вже із запущеними форами онкології. Щоб не допустити таких проблем, в першу чергу необхідно займатися профілактикою захворювань. Крім того, в групах ризику пацієнтам доцільно проводити скринінгові програми з виявленням та лікуванням передракових захворювань, а також здійснювати ранню діагностику на рівні первинної лікувальної мережі", - пояснила директор Інституту раку.

За її словами, попередити онкологічні захворювання не так вже складно.

"Потрібно позбавлятися від куріння. Ризик захворіти на рак легенів зростає в десять разів у хронічних курців. До того ж, жінки, прагнучи бути привабливими, намагаються влітку багато засмагати. А інсоляція (опромінення сонячними променями, - ред.) призводить до підвищення ризику захворіти на рак шкіри і меланому. До речі, ризик захворіти на рак шкіри у жінок, набагато вище, ніж у чоловіків", - пояснилаКолесник.

Також в Інституті раку розповіли, що папілома-вірус викликає рак шийки матки у молодих жінок. Не допустити це може вакцинація дівчаток у віці 8-12 років. Відповідна вакцина використовується активно, як за кордоном, так і в Україні.

"У той же час найпоширеніший в Україні вид раку у жінок - рак молочної залози - можна диагносцировать на ранніх стадіях, якщо проводити звичайні огляди, а жінка після 50 років (група ризику) - раз у рік показана мамографію або УЗД. Чоловіки після 45 років можуть здавати аналізи на маркер раку простати. Зростання захворюваності цією патологією за останні роки зростає", - додала Колесник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні у 2017 році захворювання раком було зареєстровано у 135,5 тис. чоловік.

Також повідомлялося, що Моз відправив ряд препаратів регіони за програмою державних закупівель "Доросла онкологія".

Так, за даними Моз, державний бюджет, виділений на закупівлю ліків на національному рівні, дозволяє покривати в середньому 45% від усього обсягу потреби.