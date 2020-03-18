Інстинкт самозбереження: як Європа пішла в ізоляцію через коронавірус

Опівночі 16 березня кордони України для більшості іноземців закрилися, також зупинені міжнародні пасажирські перевезення. За три доби до цього президент Володимир Зеленський настійно просив громадян встигнути приїхати додому. Деякі послухалися поради, проте скористатися нею вдалося далеко не всім – ціни на авіаквитки за день зросли в рази.

За минулу добу в країну в'їхалио близько 41 тисячі громадян. Консульства продовжують збирати інформацію про бажаючих повернутися в Україну. Після закриття кордону для них організовують спеціальні рейси. Список чартерів з різних країн світу в Україну оновлюється онлайн щодня. Скільки триватиме евакуація в уряді поки не говорять.

Точна кількість українців, які перебувають за кордоном, не відома. У серпні минулого року Мінсоцполітики, виходячи з "експертних оцінок", припустило, що на постійній основі за кордоном працюють 3,2 млн громадян України. Судячи з динаміки перетину державного кордону за останній тиждень, більшість з них прийняла рішення не повертатися додому.

Європа в ізоляції

Статистику пандемії коронавірусу на підставі офіційних заяв оновлює незалежний ресурс Worldometer. Згідно до неї, станом на 18 березня, в усьому світі інфекція була виявлена у 198 тисяч людей, з них померло майже 8 тисяч. При цьому 91% пацієнтів повністю одужав.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила, що Європа стала новим епіцентром пандемії коронавірусу. У Китаї, де вперше зафіксували спалах COVID-19 ще в кінці минулого року, епідемія вже пішла на спад. В той час, як у ряді європейських країн кількість захворілих і померлих стабільно зростає.

Європейський союз запровадив обмеження для "несуттєвих поїздок" на свою територію. Таким чином протягом 30 днів іноземні громадяни зможуть потрапити в ЄС тільки у виняткових випадках. Кожна країна окремо приймає рішення про заходи боротьби з коронавірусом. Ці обмеження поширюються на всіх, хто залишився на її території на період карантину.

Перший спалах коронавірусної інфекції серед європейських країн був зафіксований в Італії в середині лютого. Ця країна користується великою популярністю серед українських трудових мігрантів. За актуальними даними, COVID-19 виявлений у 31,5 тисяч пацієнтів, також зафіксовані 2,5 тисячі випадків летального результату.

Італія ввела карантин по всій країні (фото: twitter / diclosetv)

Справа в тому, що Італія – "найстаріша країна" Європи. Близько 23% її населенняце люди у віці більше 65 років. Саме вони, згідно зі статистикою, входять до групи підвищеного ризику з найбільшим процентом смертності від коронавірусу.

Карантин на всій території країни було оголошено з 10 березня. Уряд попросив італійців по можливості не залишати свої оселі. Нові правила ввели під гаслом "Io resto a casa" ("Я залишаюся вдома", – ред.).

Влада заборонила в'їзд іноземцям та обмежила пересування між населеними пунктами. Поліція отримала право вимагати підтвердження необхідності поїздки. Порушникам карантину загрожує штраф або три місяці в'язниці.

Примітно, що саме слово "карантин", в перекладі з італійського "термін в 40 днів", з'явилося у Венеції в XIV столітті. За наказом дожа кораблі, які прибули в місто, проводили цей час на санітарній стоянці перед тим як потрапити в порт. Пізніше принцип тривалої ізоляції використовувався у багатьох європейських країнах під час епідемій.

У наші дні в Італії в рамках карантину тимчасово закриті навчальні заклади, кіно, театри, музеї, ТРЦ, бари, стадіони та спортзали. Крім цього запроваджено заборону на масові заходи, включаючи похорон і весілля. Торгівлю продовжують тільки продуктові магазини і аптеки, однак покупці повинні дотримуватися дистанцію в один метр. Також обмежена робота громадського транспорту.

Слідом за Італією обмежувальні заходи прийняла і Іспанія. Це друга країна в Європі за темпами поширення коронавірусу: 11,8 тисяч хворих і 533 загиблих. Уряд наполегливо попросив громадян залишати свої будинки тільки у виняткових випадках. Держава закрила кордони для іноземців та обмежило подорожі всередині країни.

Місцеві жителі можуть виходити на вулицю тільки для того, щоб купити ліки та їжу, їздити на роботу, якщо в цьому є крайня необхідність, ходити в медичні заклади і банки. Також дозволені поїздки для догляду за дітьми або літніми людьми. З будинку можна вийти, щоб вигуляти домашню тварину. Дехто для цієї мети здає своїх улюбленців в оренду, інші виходять на вулицю з іграшками.

Європа закриває пасажирське сполучення (фото: wikimedia / vasyatka1)

Минулого тижня ще до введення масштабного карантину влада закрила дитячі садочки, школи та університети на два тижні. Також закрилися і ресторани, готелі, бари і торгово-розважальні центри. У Мадриді поліція використовує дрони з гучномовцями, закликаючи жителів залишатися вдома.

За порушення правил карантину передбачені штрафи від 100 до 30 000 євро, сюди ж входить відмова від ідентифікації на вимогу поліцейського. Опір і непокора представникові влади в умовах надзвичайної ситуації обійдеться до 600 тисяч євро або року позбавлення волі.

У Португалії масштабні обмеження почалися після першої смерті від коронавірусу в понеділок 16 березня, заражені – 448 жителів. Влада зупинила пасажирське сполучення з Іспанією для туристів на місяць. Навчальні заклади припинили роботу, як і нічні клуби. Також введені обмеження на кількість людей, які можуть одночасно знаходитися в торгових центрах і ресторанах. У середу уряд може ввести надзвичайний стан.

Різні підходи

На карантин закрилася і Франція. У країні зафіксовано понад 7,7 тисяч випадків зараження COVID-19 і 175 смертей. За прикладом сусідів французи раніше закрили навчальні заклади, ресторани, бари, театри, музеї та непродовольчі магазини. Потім послідувало обмеження міжміських перевезень і перекриття кордону.

Коли і ці заходи не допомогли, президент Еммануель Макрон оголосив, що всі громадяни Франції повинні провести 15 днів в добровільній самоізоляції. Тепер покинути будинок можна тільки по роботі, для покупки продуктів і ліків. За дотриманням правил суворо стежить поліція.

У країні скасували другий тур муніципальних виборів. Макрон також пообіцяв зупинити пенсійну та інші реформи, які раніше призвели до масових протестів – вони тепер теж заборонені. "Ми перебуваємо в стані війни, війни за здоров'я. Ми боремося не з арміями, не проти іншої країни, наш ворог невидимий, але він є, і він настає. Це вимагає від нас загальної мобілізації", – сказав він.

Німеччина частково закрила кордони з сусідами і закликала громадян відмовитися від поїздок. Хоча ця країна знаходиться в трійці "європейських лідерів" за коронавірусом – 9,4 тисяч заражених, відсоток смертності тут один з найнижчих, загинуло тільки 26 осіб.

Тому уряд поки що не вводить жорсткий карантин, крім магазинів з їжею, ліками та предметами першої необхідності, продовжують працювати ресторани і готелі, щоправда з часовими обмеженнями. Школи, дитячі садки та університети тимчасово припинили роботу, як і всесвітньо відомі берлінські клуби. Також заборонені релігійні обряди в церквах, мечетях та синагогах.

Європа намагається стримати інфекцію (фото: health.mil)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що до 70% населення ймовірно буде інфіковано COVID-19. Тому, за її словами, необхідно уповільнити поширення інфекції, поки не буде знайдена вакцина. "Мова йде про те, щоби виграти час", – пояснила Меркель.

На відміну від інших європейських країн Великобританія дуже стримано відреагувала на пандемію. На території Сполученого Королівства зафіксовано 1950 випадків коронавірусу, 71 особа померла.

Уряд анонсував ізоляцію найбільш вразливої групи населення – людей старше 70 років. Після того як розпорядження вступить в силу, їм заборонять виходити з дому і приймати гостей, їжу і ліки пенсіонерам будуть доставляти.

Всім іншим рекомендували уникати необов'язкових соціальних контактів і працювати з дому, але не в наказовій формі. Прем'єр-міністр Борис Джонсон спрогнозував, що за рік захворіти коронавірусом може до 80% громадян. Судячи з усього, в цьому і план. Британські вчені відзначають, що закриття шкіл, кордонів і заборона масових заходів не довели свою ефективність.

"Наша мета – створити колективний імунітет, скориставшись тим, що велика частина людей легко переносить хворобу. Коли багато людей перехворіє і буде мати імунітет до хвороби, її поширення послабиться. У той же час ми захищаємо тих, хто найбільш вразливий до неї", – пояснив головний науковий радник британського уряду Патрік Валанс.

У Польщі на одноденний карантин вирушив весь уряд, після того як тест міністра навколишнього середовища на коронавірус дав позитивний результат. Всього в країні знайдено 246 хворих, жертвами хвороби стали п'ятеро людей.

З опівночі неділі в'їхати на її територію можуть тільки поляки і обмежена група іноземців на легковому транспорті. Також влада заборонила збори більше 50 осіб, закрила школи, розважальні заклади, кафе і ресторани.

Порушникам загрожують штрафи або тюремні терміни (фото: army.mil)

Ті, хто потрапив під карантин, повинні дотримуватися суворої ізоляції. Порушникам загрожує штраф до п'яти тисяч злотих або рік ув'язнення. Якщо правоохоронці вирішать, що зловмисник піддавав ризику здоров'я інших людей, йому "світить" до 8 років в'язниці.

Чехія ввела карантин на місяць, але він може бути продовжений. В країні виявлено 434 випадки COVID-19. Уряд обмежив вільне пересування людей в містах і між ними без крайньої необхідності. Дозволено їздити на роботу, за продуктами, ліками, паливом і до родичів.

Влада не тільки перекрила кордони для іноземців, але і заборонилаи своїм громадянам залишати країну. Громадський транспорт поки працює, але пасажири повинні надягати маски або прикривати обличчя шарфом. При цьому скасовано культурні, спортивні та релігійні заходи, крім похорону. Школи, театри і музеї також закриті на термін карантину.

Заборонена діяльність несертифікованих служб таксі, таких як Über і Bolt. Поліція може повернути громадянина додому, якщо він вийшов на вулицю без необхідності. За порушення карантину людина з симптомами коронавірусу отримає штраф до 3 мільйонів крон або ув'язнення на строк від шести місяців до 12 років – за умисне поширення хвороби.

Європейські країни по-різному реагують на пандемію COVID-19. Більшість держав схиляється до повної ізоляції і стримування інфекції. Але окремі пропонують дати населенню перехворіти, щоб виробився "колективний імунітет". При цьому ВООЗ стверджує, що обмеження на поїздки і торгівлю показують малу ефективність, порівняно з відповідальним ставленням до елементарної гігієни.