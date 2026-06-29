Instagram запускает функции Reels, которые никто не просил: что изменится

Полный контроль над Reels - какие жесты добавят в интерфейс

Специальная функция "Твой алгоритм", позволяющая выбирать желаемые и нежелательные темы для показа, появилась в приложении еще в прошлом году. Теперь топы соцсети хотят вывести этот инструмент из глубоких настроек профиля прямо на главный экран.

По словам Моссери, разработчики стремятся сделать эту фишку центральной частью пользовательского опыта.

Команда тестирует три различных варианта управления контентом :

Глубокий свайп вниз в обычной новостной ленте - этот жест автоматически будет вызывать меню настроек "Твоего алгоритма".

Свайп вверх при просмотре роликов Reels - движение открывает специальное окно быстрого выбора тем.

Прямые кнопки под видео – пользователи смогут одним кликом сразу под роликом Reels указать системе, хотят ли они видеть подобный контент в дальнейшем.

Часть этих фишек уже доступна в режиме тестирования для ограниченного круга пользователей; другие появятся чуть позже.

В то же время Моссери предупредил, что некоторые из экспериментальных функций по результатам тестов могут вообще убрать из финального обновления.

Чего действительно хотят пользователи?

Несмотря на попытки разработчиков усложнить алгоритмы и добавить множество новых кнопок, сами пользователи восприняли анонс без особого восторга. Пост руководителя компании мгновенно собрал тысячи лайков под комментариями с одним и тем же требованием.

Пользователи откровенно устали от навязчивых рекомендаций искусственного интеллекта и непонятных видео от незнакомцев.

Самый популярный отзыв под публикацией Моссери четко отражает настроение аудитории - люди просто хотят, чтобы их лента показывала исключительно публикации тех фолловеров, на которых они подписались, без постороннего контента.

Пользователи прямо заявляют, что им не нужны искусственные алгоритмы и жесты свайпов .

Они требуют от команды разработчиков Meta выполнить только одно - вернуть нормальное отображение хронологической ленты, которая будет показывать исключительно публикации, фотографии и обновления реальных друзей и людей, на которых они подписались, без постороннего контента от системы рекомендаций.