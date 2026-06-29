Instagram запускає функції Reels, які ніхто не просив: що зміниться

Повний контроль над Reels - які жести додадуть в інтерфейс

Спеціальна функція "Твій алгоритм", яка дозволяє обирати бажані та небажані теми для показу, з'явилася в додатку ще минулого року. Тепер топи соцмережі хочуть вивести цей інструмент із глибоких налаштувань профілю прямо на головний екран.

За словами Моссері, розробники прагнуть зробити цю фішку центральною частиною користувацького досвіду.

Команда тестує три різні варіанти керування контентом:

Глибокий свайп вниз у звичайній стрічці новин - цей жест автоматично викликатиме меню налаштувань "Твого алгоритму".

Свайп вгору під час перегляду роликів Reels - рух відкриватиме спеціальне вікно швидкого вибору тем.

Прямі кнопки під відео - користувачі зможуть одним кліком одразу під роликом Reels вказати системі, чи хочуть вони бачити схожий контент надалі.

Частина цих фішок уже доступна у тестовому режимі для обмеженого кола користувачів; інші з'являться трохи згодом.

Водночас Моссері попередив, що деякі з експериментальних функцій за результатами тестів можуть узагалі прибрати з фінального оновлення.

Чого насправді хочуть користувачі?

Попри намагання розробників ускладнити алгоритми та додати безліч нових кнопок, самі юзери сприйняли анонс без особливого захвату. Пост керівника компанії миттєво зібрав тисячі лайків під коментарями з однією і тією ж вимогою.

Користувачі відверто втомилися від нав'язливих рекомендацій штучного інтелекту та незрозумілих відео від незнайомців.

Найпопулярніший відгук під публікацією Моссері чітко відображає настрій аудиторії - люди просто хочуть, щоб їхня стрічка показувала виключно публікації тих фолловерів, на яких вони власноруч підписалися, без стороннього контенту.

Користувачі прямо заявляють, що їм не потрібні штучні алгоритми та складні жести свайпів.

Вони вимагають від команди розробників Meta виконати лише одне - повернути нормальне відображення хронологічної стрічки, яка показуватиме виключно публікації, фотографії та оновлення реальних друзів і людей, на яких вони власноруч підписалися, без стороннього контенту від системи рекомендацій.