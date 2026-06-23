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Viber добавил ChatGPT: украинцы получили бесплатный ИИ в чатах

11:14 23.06.2026 Вт
3 мин
Пользователям доступны новые возможности для общения и работы с контентом
aimg Ольга Завада
Viber добавил ChatGPT: украинцы получили бесплатный ИИ в чатах ChatGPT появился в Viber (фото: Pexels)
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Viber разработала и открыла бесплатный доступ к функциям искусственного интеллекта ChatGPT для украинских пользователей прямо в приложении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rakuten Viber.

В мессенджере появятся

  • инструменты для создания и редактирования фотографий,
  • оптимизации переписки,
  • перевода и быстрого поиска информации.

Коммуникационная команда Rakuten Viber отметила, что на начальном этапе на количество бесплатных запросов к ИИ будут действовать ограничения, однако пользователи смогут авторизоваться под собственным профилем OpenAI для получения более широких возможностей.

Интеграция в чаты и конфиденциальность запросов

В ближайшее время новые ИИ-инструменты станут доступны для всех владельцев устройств на базе iOS и Android, а впоследствии разработчики планируют расширить обновление и на настольную версию клиента.

Взаимодействовать с нейросетью можно будет как в отдельном диалоговом окне, так и непосредственно внутри личных или групповых чатов с помощью упоминания через символ "@".

Участники разговора смогут отвечать на реплики бота, продолжая коллективное обсуждение, при этом сообщения ИИ будут отмечены специальной визуальной маркировкой.

Представители компании отдельно подчеркнули важность сохранения конфиденциальности: алгоритмы ChatGPT имеют доступ исключительно к тексту конкретного запроса, в котором они были упомянуты.

Остальная часть переписки остается защищенной сквозным шифрованием. Полученные данные хранятся ограниченное время и не используются для обучения будущих языковых моделей OpenAI.

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Редактирование изображений, перевод и краткое изложение разговоров

Обновление приносит обширный набор прикладных функций для повседневного использования, которые интегрированы в интерфейс последней версии мессенджера.

Основные нововведения на базе технологий OpenAI:

ChatGPT Images: инструмент для быстрого редактирования фотографий прямо в поле чата. Позволяет изменять стилистику изображений, добавлять графические элементы или создавать тематические версии с помощью готовых шаблонов.

Быстрое ИИ-описание (summary) документов и ссылок: автоматическое краткое изложение содержания статей или постов, которыми поделились участники беседы (по умолчанию функция активна в группах).

Итог чата: формирование краткого отчета о пропущенном разговоре, который генерируется индивидуально для пользователя и не отображается другим участникам.

Коррекция и перевод текста: инструмент поможет изменить тон сообщения перед отправкой, сделать его более четким или автоматически перевести на другой язык, нажав на иконку ручки.

Большинство текстовых функций работает без обязательной регистрации или авторизации в системе.

В то же время для полноценной работы с графическим редактором ChatGPT Images пользователю все же потребуется создать бесплатный профиль или войти в существующую учетную запись через интерфейс мессенджера.

Вся активность пользователей строго подпадает под правила безопасности и использования контента компании OpenAI.

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