В Instagram появилась платная подписка: что она дает и как попробовать

Среди премиум-функций Instagram - возможность просматривать Stories без ведома автора публикации о том, что вы его просмотрели. Подписчики также могут видеть, сколько людей повторно просмотрели их собственные Stories.

Кроме того, владельцы подписки смогут создавать неограниченное количество списков аудитории для Stories, кроме списка близких друзей. Это означает, что пользователи могут настроить, кто видит каждую "историю".

Также подписчики могут продлить свою "историю" на дополнительные 24 часа и выбрать показ "истории" до одного раза в неделю, увеличивая ее видимость, перемещая ее в начало панели Stories для подписчиков.

Подписчики также смогут ставить анимированные "суперлайки" к Stories других пользователей и искать в списке просмотров, чтобы быстро увидеть, просмотрел ли конкретный человек конкретную публикацию, вместо того, чтобы листать весь список.

Хотя Meta не сообщила, в каких странах тестируется премиум-подписка, сообщения в социальных сетях указывают на то, что новая платная функция тестируется в Мексике, Японии и на Филиппинах.

Цены отличаются в зависимости от страны, и согласно скриншотам, которыми поделились пользователи, она стоит примерно 2,2 доллара в месяц в Мексике, 2 доллара в Японии и примерно 1,1 доллара на Филиппинах.