Instagram интегрировал ИИ-агента Muse в директ: он помогает разбираться с постами, находить пропущенные сообщения и упорядочивать сохраненные публикации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch .

Как работает ИИ-агент Muse в директе Instagram?

Пользователи Instagram могут общаться с Muse в личной переписке. Агент помогает получить дополнительный контекст по посту, месту или товару, а также догнать пропущенные сообщения в других чатах.

По словам разработчиков, интеграция убирает необходимость переключаться между Instagram и отдельным приложением Muse при работе с ассистентом.

Переписки с Muse в Instagram также будут отображаться как отдельный боковой чат в главном приложении Muse.

Какие возможности получат пользователи?

Присылать Muse посты из Instagram с просьбой выполнить конкретное действие - например, добавить кофейню к маршруту поездки или найти скидку в Черную пятницу.

Получать справку об упомянутых в сообщениях товарах, локациях или публикациях и краткий итог пропущенных разговоров.

Развертывание Muse в директе Instagram на устройствах iOS и Android уже началось для пользователей в США, Канаде, Мексике, Японии и Сингапуре.

Meta встроила ИИ-агента Muse прямо в директ Instagram (скриншот: Meta)

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Работа с сохраненными постами и контроль пользователя

Отдельно у Meta расширили сценарии работы с закладками и Reels, которые пользователь сохранил в Instagram.

Так, Muse теперь можно попросить:

разложить сохраненный контент по тематическим папкам - Collections;

превратить видео с рецептом в список покупок;

собрать контент от любимых тревел-блоггеров в маршрут предстоящего путешествия;

подобрать идеи образов на основе сохранившихся reels о моде.

В компании отмечают: пользователь сохраняет контроль над действиями ассистента - ничего не публикуется, не передается и не передается без одобрения, а Muse можно попросить забыть информацию или отменить действия в любой момент.