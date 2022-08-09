Instagram видалив сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі". Минцифра відреагувала

"Наша команда вже звернулася з листом до Meta із запитом розблокувати сторінку. Крім того, направили листи в Meta з приводу голови Асоціації та п'яти інших сторінок, пов'язаних з діяльністю "Азова". Зараз всі вони заблоковані", - розповів Федоров.

Він підкреслив, що Мінцифра очікує оперативну реакцію від Meta, оскільки сторінки українських захисників не повинні блокуватися.

За словами Федорова, він сподівається, що компанія змінить свій підхід до модерації контенту в соцмережах, оскільки існує проблема масових блокувань акаунтів українських користувачів.

"Світ повинен знати правду про війну в Україні", - резюмував міністр.