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Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". Минцифра отреагировала

Фото: Михаил Федоров, глава Минцифры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Минцифра обратилась к компании Meta из-за удаления страницы Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Наша команда уже обратилась с письмом к Meta с запросом разблокировать страницу. Кроме того, направили письма в Meta по поводу главы Ассоциации и пяти других страниц, связанных с деятельностью "Азова". Сейчас все они заблокированы", - рассказал Федоров.

Он подчеркнул, что Минцифра ожидает оперативную реакцию от Meta, поскольку страницы украинских защитников не должны блокироваться.

По словам Федорова, он надеется, что компания изменит свой подход к модерации контента в соцсетях, поскольку существует проблема массовых блокировок аккаунтов украинских пользователей.

"Мир должен знать правду о войне в Украине", - резюмировал министр.

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АзовстальМариупольInstagramМихаил Федоров