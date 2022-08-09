Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". Минцифра отреагировала

"Наша команда уже обратилась с письмом к Meta с запросом разблокировать страницу. Кроме того, направили письма в Meta по поводу главы Ассоциации и пяти других страниц, связанных с деятельностью "Азова". Сейчас все они заблокированы", - рассказал Федоров.

Он подчеркнул, что Минцифра ожидает оперативную реакцию от Meta, поскольку страницы украинских защитников не должны блокироваться.

По словам Федорова, он надеется, что компания изменит свой подход к модерации контента в соцсетях, поскольку существует проблема массовых блокировок аккаунтов украинских пользователей.

"Мир должен знать правду о войне в Украине", - резюмировал министр.