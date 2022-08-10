Instagram розблокував сторінку Асоціації сімей захисників "Азовсталі"

Сторінка Асоціації сімей захисників "Азовсталі" була розблокована після звернення Мінцифри до компанії Meta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Сторінка Асоціації захисників "Азовсталі" вже розблокована в Instagram. Дякую Meta за швидку реакцію", - написав мінстр. Також він зазначив, що Україна очікує розблокування й інших сторінок у соцмережі, які пов'язані з "Азовом". Сторінка Асоціації сімей захисників "Азовсталі" в Instagram (скріншот)